Футболист сборной Украины и киевского Динамо привлек внимание чемпиона Англии

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги - «Ливерпуль» проявляет интерес к одному из талантливых футболистов украинского чемпионата.

По информации источника, «красные» внимательно наблюдают за защитником сборной Украины и киевского «Динамо» Тарасом Михавко. Английский клуб может в ближайшее время приступить к активным действиям на трансферном рынке, чтобы укрепить свою оборону с помощью этого игрока.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Михавко сыграл 26 матчей и отметился тремя забитыми мячами, показывая уверенную и стабильную игру в защите.

Ранее также сообщалось, что португальский клуб «Порту» готов предложить за Тараса Михавко сумму в размере 20 миллионов евро, что свидетельствует о высокой оценке его футбольных качеств на европейском рынке.

Таким образом, «Ливерпуль» и «Порту» являются основными претендентами на трансфер Михавко, который своим мастерством привлекает внимание ведущих европейских клубов. В ближайшее время можно ожидать новых новостей по этому трансферу, ведь футболист находится на пике своей карьеры и готов к новым вызовам в престижных лигах.