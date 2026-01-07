Ярмолюк занимает второе место в АПЛ по числу выигранных владений мячом в сезоне

Дата публикации: 07-01-2026 12:20

Украинский полузащитник команды Брентфорд, Егор Ярмолюк, уверенно занимает вторую позицию в списке игроков Английской Премьер-лиги по количеству выигранных владений мячом в сезоне 2025/26.

За этот сезон Ярмолюк совершил 107 подобных успешных действий, демонстрируя высокий уровень игры и важность своего вклада в команду.

Несомненно, лидером в этом рейтинге является футболист Ноттингем Форест — Эллиот Андерсон, который впечатляюще обогнал всех соперников, выиграв 177 раз мяч у соперников.

Следующий список представляет топ-10 игроков АПЛ с наибольшим количеством выигранных владений мячом в текущем сезоне 2025/26:

177 - Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест)

107 - Егор Ярмолюк (Брентфорд)

104 - Жоао Гомес (Вулвергхэмптон)

102 - Андре (Вулверхэмптон)

101 - Матеус Нунес (Манчестер Сити)

101 - Доминик Собослаи (Ливерпуль)

100 - Тайрик Митчелл (Кристалл Пэлас)

98 - Адриан Трюффер (Борнмут)

97 - Антуан Семеньо (Борнмут)

96 - Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Эти данные подчеркивают значимость и активность данных игроков в матчах, особенно в вопросах борьбы за мяч, что является критически важным элементом для контроля над игрой и успешного взаимодействия команд. Многие из этих футболистов играют ключевые роли в своих клубах, влияя на ход матчей и результаты команд в АПЛ.