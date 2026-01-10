Бывший футболист киевского Динамо вышел на свободу после ареста в Польше

Дата публикации: 10-01-2026 14:08

Как уже сообщалось ранее, в середине осени в Кракове польские правоохранительные органы задержали бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной СССР, Ивана Яремчука.

Это произошло в октябре, когда Яремчук прибыл в Польшу с целью поддержки сборной Украины в матче против Азербайджана. Причиной ареста стал давний конфликт с менеджером казино в Праге. По данным, один из ключевых игроков легендарной команды Валерия Лобановского чуть не дошёл до физического конфликта с этим человеком.

После задержания 63-летний Иван Яремчук был помещён в следственный изолятор, где провел около полутора месяцев. Несмотря на то, что текущую зиму он уже провел на свободе, ситуация с инцидентом в казино всё ещё остаётся нерешённой, и итог судебного разбирательства пока не ясен.

Чтобы узнать подробности, корреспондент Sport.ua связался лично с Иваном Яремчуком и задал ему несколько вопросов касательно этой истории.

- Все переживают за меня, звонят, поддерживают, - рассказал он. – Наш состав «Динамо» середины 1980-х хорошо известен пожилым людям, а молодёжь, к сожалению, не всегда помнит эти времена.

Очень приятно осознавать, что нашу команду до сих пор помнят и ценят. В противном случае было бы гораздо хуже. Что касается моего дела, оно пока не завершено. Предстоит судебное слушание в Праге, и я жду известий от моего адвоката о точных датах. Возможно, процесс назначат в середине января, но я пока не могу утверждать это с уверенностью.

- Какое наказание, по мнению вашего адвоката, может последовать?

- Точно сказать сложно. Возможно, меня ждёт штраф, условное наказание или исправительные работы. Но я надеюсь на более мягкое решение и рассчитываю, что ситуация разрешится благополучно.

- В период нахождения в польской тюрьме, к вам не применялись никакие насильственные меры?

- Нет, никакого насилия не было. Вокруг меня были ещё двое украинцев, с ними мы хорошо общались и поддерживали друг друга, - отметил Яремчук.

Таким образом, несмотря на непростую ситуацию, Иван сохраняет оптимизм и надеется на благоприятное разрешение судебного дела. Ему ещё предстоит предстать перед судом в Праге, после чего станет ясно, какие последствия будет иметь давний инцидент. Фанаты и близкие продолжают следить за развитием событий и желают легендарному футболисту скорейшего возвращения к привычной жизни.