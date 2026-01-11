Украинский футболист покинул «Динамо» из-за высокой конкуренции в команде

Дата публикации: 11-01-2026 21:34

Украинский футболист Владислав Велетень, выступающий за сборную Украины и клуб «Полесье», поделился подробностями своего ухода из «Динамо» в 2021 году, отметив, что причиной стало сильное соперничество за место в составе.

«Если бы у клуба был дублирующий состав, уверен, что мое сотрудничество с ними продлилось бы, и у меня появилось бы еще два-три года, чтобы показать свою значимость. К сожалению, дубля не было. В «Черноморец», где тогда главный тренер был Мороз, меня не захотели брать, а оставаться без игровой практики я не хотел», – рассказал Велетень.

В нынешнем сезоне Владислав принял участие в 15 матчах, за которые забил три гола и сделал четыре результативные передачи, демонстрируя достойную форму и вклад в успехи своей команды.