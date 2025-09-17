Суонси Сити - Ноттингем Форест (17.09.2025) | Кубок Английской Лиги 2025/26 Дата публикации: 18-09-2025

Предлагаем вашему вниманию запись матча Суонси Сити - Ноттингем Форест, который состоялся 17 сентября 2025 года, в рамках турнира: Кубок Английской Лиги 2025/26, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.