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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 24 Октября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
НорвичЛиверпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
13.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед2 : 4Ливерпуль
24.01.2021 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 2Ливерпуль
17.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 19 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед
19.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль2 : 0Манчестер Юнайтед
20.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 1Ливерпуль
24.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед0 : 0Ливерпуль
16.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ливерпуль3 : 1Манчестер Юнайтед
29.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед1 : 4Ливерпуль
10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед2 : 1Ливерпуль
14.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Юнайтед

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