Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 24 Октября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Октября 2021, Воскресенье. 18:30 МСК. АПЛ, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 24 октября 2021 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Англии по футболу, Премьер Лига 2021/22, 09-тур, оно проводится в стране Англия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Уле-Гуннар Сульшер
|Юрген Клопп
История личных встреч
|13.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 4
|24.01.2021
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 0
|19.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|20.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|1 : 1
|24.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|0 : 0
|16.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 4
|10.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|14.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 0