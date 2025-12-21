Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд Люсьен Фавр объявил о завершении тренерской карьеры

Дата публикации: 21-12-2025 20:38

Швейцарский тренер Люсьен Фавр, который ранее работал с несколькими известными клубами Германии, официально сообщил о завершении своей тренерской карьеры.

"Мне уже 68 лет, и годы пролетели буквально незаметно, - признался наставник. - Я был полностью погружён в работу, часто забывая даже о собственном возрасте, потому что не останавливался ни на день. Но, оглядываясь назад, я понимаю, что в современном футболе всё больше молодых специалистов приходит в профессию. В этом возрасте для тренера я уже совсем не молод".

Фавр отметил, что решение о завершении профессиональной деятельности он принял не спонтанно, а задолго до объявления. - Я осознанно подошёл к такому шагу, поскольку почувствовал, что теперь могу спокойно оглянуться назад на всю свою карьеру и сказать себе - сделал достаточно. Возраст позволяет взглянуть на многие вещи под другим углом и отпустить прошлое. Я считаю, что выбрал правильное время, чтобы уйти из активного футбола.

На протяжении своей карьеры Люсьен Фавр дважды становился чемпионом Швейцарии и столько же раз выигрывал национальный Кубок вместе со своими соотечественниками. В Германии же особый успех пришёл к нему с дортмундской Боруссией, где ему удалось завоевать Суперкубок страны, а также оставить заметный след в истории клуба. Помимо «Боруссии» из Дортмунда, заслуженный швейцарский специалист работал с такими командами, как "Ницца", мёнхенгладбахская Боруссия и другими европейскими клубами. За годы своей работы он зарекомендовал себя как один из самых тактически грамотных тренеров Европы, способный строить сильные команды и раскрывать таланты футболистов. Теперь Фавр планирует больше времени уделять семье и, возможно, другим проектам вне большого футбола.