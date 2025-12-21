«Рома» предложила Сандерленду, Вест Хэму и Эвертону приобрести Артёма Довбика

Дата публикации: 21-12-2025 15:35

«Рома» готовится к зимним изменениям в составе и может уже скоро расстаться с украинским нападающим Артёмом Довбиком. По информации итальянских СМИ, главный тренер Джан Пьеро Гасперини не видит форварда в своих дальнейших планах, из-за чего клуб начал активно искать для него новые варианты трудоустройства. Руководство римлян уже предложило Довбика ряду английских команд, среди которых - «Сандерленд», «Вест Хэм», а также «Эвертон». Этой информацией поделился известный журналист и инсайдер Николо Скира на своей странице в соцсети Х.

В текущей кампании Артём Довбик принял участие в 14 встречах за «Рому», отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет около € 25 миллионов, что делает его привлекательным вариантом для многих клубов английской Премьер-лиги и Чемпионшипа. «Рома» готова рассмотреть как вариант полного трансфера игрока, так и аренду с возможностью дальнейшего выкупа. При этом обе стороны рассчитывают найти оптимальное решение в ближайшие недели, чтобы Довбик смог получить больше игровой практики и продолжить развивать свою карьеру на высоком уровне.