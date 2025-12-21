Форвард «Айнтрахта» Ваи дал согласие на переход в «Ниццу»

Дата публикации: 21-12-2025 20:37

Нападающий немецкого клуба «Айнтрахт» Элье Ваи, согласно информации издания Footmercato, находится на пороге перехода в французскую «Ниццу». Футболист не сумел раскрыться в составе франкфуртской команды и теперь рассчитывает обрести новую мотивацию во Франции, вернувшись в Лигу 1. На данный момент Ваи уже дал согласие на смену клуба, и теперь вопрос заключается лишь в успешном завершении переговоров между «Айнтрахтом» и «Ниццей».

Руководство французской команды не собирается совершать дорогостоящих покупок этим летом, поэтому наибольшая вероятность заключается в том, что клубы договорятся об аренде. Такой вариант может быть выгоден обеим сторонам: «Ницца» получит мотивацию для нападающего, а немецкий клуб сможет дать ему шанс проявить себя в новом чемпионате без крупных расходов.

Напомним, что Ваи пополнил состав «Айнтрахта» только в январе текущего года, перейдя из «Марселя» за сумму в 26 миллионов евро. За это время игрок провёл 25 матчей в составе команды из Франкфурта, сумев отличиться лишь одним забитым голом и сделать три результативные передачи. Контракт нападающего действителен до 2030 года, но на данный момент его рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается примерно в 12 миллионов евро.

Переход во французский чемпионат может стать важным этапом в карьере Ваи. Футболист рассчитывает восстановить уверенность, доказать свои способности на новом месте и вновь обратить на себя внимание ведущих европейских клубов. Если стороны договорятся об аренде, то уже в новом сезоне болельщики «Ниццы» смогут увидеть Ваи на поле и оценить его игровой потенциал в рамках Лиги 1. Тем временем «Айнтрахт» надеется, что студент вернется сильнее, после выступления во французском чемпионате. Окончательное решение по деталям сделки ожидается в ближайшее время.