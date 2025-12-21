Марокко - Коморские острова 21 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 21-12-2025 21:00
21 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Коморские острова, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марокко
Коморские острова
|1
|вр
|Яссин Буну
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Найеф Агер
|18
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|26
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|11
|пз
|Исмаэль Сайбари
|13
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|10
|пз
|Браим Диас
|24
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|19
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|17
|нп
|Эз Абде
|23
|вр
|Adel Anzimati-Aboudou
|2
|зщ
|Исмаэль Бура
|4
|зщ
|Kenan Toibibou
|15
|зщ
|Бенжалуд Юссуф
|5
|зщ
|Ahmed Soilihi
|12
|зщ
|Кассим М'Даома
|18
|пз
|Ясин Буран
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|10
|пз
|Юссуф М'Чангама
|11
|нп
|Рафики Саид
|7
|нп
|Фаиз Селемани
Главные тренеры
|Валид Реграги
|Стефано Кузин
История личных встреч
|14.01.2022
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|18.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 10-й тур
|1 : 0
|09.10.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа E. 8-й тур
|0 : 2
|17.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|14.11.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|08.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 9-й тур
|1 : 2
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа I. 8-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Мали
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Марокко
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Замбия
|0
|0
|4
|Коморские острова
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Зимбабве
|0
|0
| 2
1/8 финала
|ЮАР
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Ангола
|0
|0
|4
|Египет
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Уганда
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Нигерия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Тунис
|0
|0
|4
|Танзания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бенин
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Ботсвана
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|ДР Конго
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Судан
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Алжир
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Буркина-Фасо
|0
|0
|4
|Экваториальная Гвинея
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Габон
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Мозамбик
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Камерун
|0
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0