Марокко - Коморские острова 21 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 21-12-2025 21:00
21 Декабря 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур
Марокко
Коморские острова

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко - Коморские острова, которое состоится 21 Декабря 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко
Коморские острова
1 Марокко вр Яссин Буну
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
5 Марокко зщ Найеф Агер
18 Марокко зщ Джавад Эль-Ямик
26 Нидерланды зщ Анасс Салах-Эддин
11 Марокко пз Исмаэль Сайбари
13 Марокко пз Элисс Бен-Сегир
10 Испания пз Браим Диас
24 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
19 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
17 Марокко нп Эз Абде
23 Франция вр Adel Anzimati-Aboudou
2 Франция зщ Исмаэль Бура
4 Коморские острова зщ Kenan Toibibou
15 Коморские острова зщ Бенжалуд Юссуф
5 Коморские острова зщ Ahmed Soilihi
12 Коморские острова зщ Кассим М'Даома
18 Коморские острова пз Ясин Буран
28 Франция пз Зеду Юссуф
10 Коморские острова пз Юссуф М'Чангама
11 Коморские острова нп Рафики Саид
7 Коморские острова нп Фаиз Селемани
Главные тренеры
Марокко Валид Реграги
Италия Стефано Кузин
История личных встреч
14.01.2022 Кубок африканских наций Группа C. 2-й тур Марокко2 : 0Коморские острова
18.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко4 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко1 : 0
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 10-й тур Марокко1 : 0
09.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Марокко1 : 0
08.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа E. 8-й тур 0 : 2Марокко
17.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Коморские острова4 : 0
14.11.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Коморские острова1 : 0
12.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 10-й тур 1 : 0Коморские острова
08.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 9-й тур Коморские острова1 : 2
07.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа I. 8-й тур 0 : 2Коморские острова
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Мали00
2
1/8 финала
Марокко00
3
1/8 финала - возможный выход
Замбия00
4 Коморские острова00
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Зимбабве00
2
1/8 финала
ЮАР00
3
1/8 финала - возможный выход
Ангола00
4 Египет00
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Уганда00
2
1/8 финала
Нигерия00
3
1/8 финала - возможный выход
Тунис00
4 Танзания00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Бенин00
2
1/8 финала
Ботсвана00
3
1/8 финала - возможный выход
ДР Конго00
4 Сенегал00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Судан00
2
1/8 финала
Алжир00
3
1/8 финала - возможный выход
Буркина-Фасо00
4 Экваториальная Гвинея00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Габон00
2
1/8 финала
Мозамбик00
3
1/8 финала - возможный выход
Камерун00
4 Кот-д'Ивуар00

