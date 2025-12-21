Телеканал «Реал Мадрид» ответил президенту «Барселоны» на обвинения во лжи

Дата публикации: 21-12-2025 15:37

Телевидение мадридского "Реала" дало ответ на критику со стороны президента "Барселоны" Жоана Лапорты, который ранее обвинил ТВ "сливочных" в постоянной лжи и создании напряжённой атмосферы. Представители клубного телевидения отметили, что не собираются менять свою работу под давлением подобных высказываний и готовы продолжать в таком же духе.

"Если кто-то считает это отвратительным поведением, то мы и дальше будем так себя вести. Мы намерены продолжать свою работу, чтобы никакие события и факты не были преданы забвению. Это затрагивает не только интересы одного клуба, а имеет отношение ко всему испанскому футбольному и спортивному сообществу. Такие моменты напрямую влияют на репутацию страны. Мы будем продолжать нашу линию поведения", - ответили ведущие ТВ мадридского "Реала".

На текущий момент, после 17 туров испанской Ла Лиги, "Барселона" с 43 очками занимает лидирующую позицию в турнирной таблице. "Реал" идет на втором месте, имея в своём активе 42 очка после 18 проведённых матчей. Борьба за чемпионство продолжается, а напряжение в отношениях между двумя грандами испанского футбола только возрастает, что делает противостояние команд еще более интригующим в нынешнем сезоне.