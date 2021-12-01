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Крылья Советов - Рубин 11 Декабря прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
11 Декабря 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Крылья СоветовРубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Рубин, которое состоится 11 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Рубин1 : 1Крылья Советов
08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Рубин0 : 1Крылья Советов
04.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Крылья Советов0 : 0Рубин
12.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов1 : 0Рубин
01.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Рубин2 : 1Крылья Советов
25.10.2017 Кубок России 1/8 финала Рубин1 : 2Крылья Советов
23.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Крылья Советов0 : 0Рубин
15.10.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин3 : 0Крылья Советов
15.05.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов1 : 1Рубин
08.11.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Рубин2 : 0Крылья Советов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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