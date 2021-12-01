Крылья Советов - Рубин 11 Декабря прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
11 Декабря 2021, Суббота. 14:00 МСК. РПЛ, 18-й тур
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Рубин, которое состоится 11 декбря 2021 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат России по футболу, Премьер Лига 2021/22, 18-тур, оно проводится в стране Россия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|1 : 1
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|04.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 0
|12.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|01.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 9
|2 : 1
|25.10.2017
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|23.04.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 0
|15.10.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|3 : 0
|15.05.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 1
|08.11.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.