Жозе Моуринью рассматривается как потенциальный главный тренер сборной Португалии после чемпионата мира

Дата публикации: 10-02-2026 13:23

Сборная Португалии рассматривает возможность назначения Жозе Моуринью на должность главного тренера национальной команды. По информации ESPN, федерация футбола Португалии готова сделать официальное предложение знаменитому тренеру сразу после завершения контракта текущего наставника Роберто Мартинеса.

Соглашение Мартинеса с футбольной федерацией действует до 31 июля 2026 года. Сейчас Жозе Моуринью занимает пост главного тренера лиссабонской «Бенфики». Его текущий контракт с этим клубом рассчитан до июня 2027 года, однако интерес национальной сборной может заставить специалиста задуматься о смене работы после окончания Евро и чемпионата мира.

Под руководством нынешнего штаба сборная Португалии уверенно прошла отборочный этап к предстоящему мировому форуму. В шести сыгранных матчах команда сумела набрать 13 очков и тем самым заняла первую строчку в своей группе F, опередив такие коллективы, как Венгрия, Ирландия и Армения, которые также боролись за выход на мировой чемпионат.

Для португальцев эта путёвка на чемпионат мира стала уже седьмой подряд, что подтверждает стабильность команды на протяжении последних лет. Предстоящий чемпионат мира 2026 года пройдёт на аренах Соединённых Штатов Америки, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля, и болельщики ожидают от сборной новых успехов под руководством опытного тренерского штаба.