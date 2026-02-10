16:10 ()
Андрей Шевченко высказался о перспективах Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины

Дата публикации: 10-02-2026 13:27

 

Президент УАФ Андрей Шевченко сообщил, что Сергей Ребров продолжит работу на должности главного тренера национальной сборной Украины. Решение о смене наставника сейчас не рассматривается, поэтому Ребров может и дальше сосредоточиться на подготовке команды к грядущим матчам.

– Мы не рассматриваем вопрос замены Сергея Станиславовича на данный момент, поэтому он может спокойно продолжать свою работу, - сообщил Шевченко, чьи слова передает официальный сайт УАФ.

Напомним, что 51-летний Сергей Ребров занял пост главного тренера сборной Украины в 2023 году. Под его руководством команда успешно выступает в отборочном турнире чемпионата мира - 2026 и на данный момент занимает второе место в своей отборочной группе. Уже в марте сборной Украины предстоит сыграть важнейшие матчи плей-офф за попадание в финальную стадию мирового первенства. В полуфинале украинцы встретятся со сборной Швеции, а в случае победы в решающем матче плей-офф сыграют с победителем пары Польша - Албания. От этих встреч во многом зависит будущее команды и возможность участия в престижном турнире.

