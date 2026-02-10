Томас Тухель может стать тренером клуба из АПЛ после ЧМ-2026

Дата публикации: 10-02-2026 13:21

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель может стать новым наставником клуба АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" после завершения своего контракта с национальной командой. Как сообщает издание TEAMtalk, соглашение Тухеля рассчитано до конца финального этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом. Уже сейчас руководство "Ньюкасла" рассматривает кандидатуру именитого специалиста на пост главного тренера.

По информации источника, нынешний тренер "сорок" Эдди Хау, вероятно, покинет свою должность по окончании текущего сезона. Одной из причин может стать неудовлетворительное положение команды в турнирной таблице Премьер-лиги - "Ньюкасл" занимает лишь 12-е место, что вызывает разочарование у болельщиков. Сам Хау признавался, что готов уйти в отставку, если почувствует, что не справляется с задачей развития коллектива и не видит дальнейших перспектив для роста клуба.

Томасу Тухелю 52 года. За свою насыщенную тренерскую карьеру он уже успел завоевать немало трофеев. Под его руководством "ПСЖ" дважды становился чемпионом Лиги 1. С лондонским "Челси" специалист выиграл Лигу чемпионов. Также Тухель работал с дортмундской "Боруссией", а вместе с мюнхенской "Баварией" он завоевал титул чемпиона Бундеслиги в сезоне 2022/2023. Таким образом, приглашение Тухеля может серьёзно усилить "Ньюкасл", придав клубу новый импульс развития в ближайшие годы.