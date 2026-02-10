Дата публикации: 10-02-2026 13:37

В воскресенье, 8 февраля, прошел матч 21-го тура чемпионата Португалии, где встретились «Бенфика» и «Алверка». Лиссабонская команда вырвала сложную победу с итоговым счётом 2:1.

После завершения игры главный тренер «орлов» Жозе Моуриньо выразил неудовлетворённость действиями своих игроков, отметив низкую результативность и слабую реализацию созданных голевых моментов.

Опытный португальский наставник подчеркнул, что требует от футболистов более высокой эффективности в атаке и для примера выделил полузащитника сборной Украины Георгия Судакова.

23-летний украинский футболист перешёл в «Бенфику» из донецкого «Шахтёра» в августе прошлого года. В текущем сезоне он сыграл 31 матч за лиссабонский клуб, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи, что подтверждает его значимость для команды.

В турнирной таблице «Бенфика» набрала 49 очков и занимает третью строчку. Следующий матч под руководством Моуриньо состоится 13 февраля — команда сыграет на выезде против «Санта-Клары».