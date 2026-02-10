Ламин Ямаль поделился подробностями своей жизни за пределами футбола

Дата публикации: 10-02-2026 13:25

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о том, как проводит время вне футбольного поля и чем интересуется в повседневной жизни. Молодой 18-летний игрок каталонского клуба признался, что когда-то пробовал себя в кулинарии, посещал специальные курсы, но со временем осознал, что к этому делу у него не лежит душа, и он решил прекратить занятия.

– Честно говоря, я бросил кулинарные курсы - понял, что это совсем не моё. Я был плох в этом, прямо очень плох. В лучшем случае могу лишь пожарить картофельные наггетсы, - поделился Ямаль.

Футболист также рассказал, что свободное время старается проводить максимально просто и непринуждённо. Он отметил, что ведёт жизнь обычного подростка: общается с друзьями, играет в PlayStation, гуляет на свежем воздухе, заботится о младшем брате.

– В основном я занимаюсь тем, что делают 18-летние ребята. Для меня важно не зацикливаться только на футболе и всегда находить баланс между работой и отдыхом. Я не пытаюсь постоянно анализировать соперников или смотреть футбольные видео за пределами тренировок. Наоборот, стараюсь получать удовольствие от каждого дня, выкладываюсь на поле, а в остальное время полностью посвящаю себя обычной жизни и друзьям, – приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.