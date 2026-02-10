Брата Ансу Фати подозревают в незаконных действиях в доме Ламина Ямала

Дата публикации: 10-02-2026 13:20

В Барселоне сотрудниками полиции ведется расследование по подозрению в совершении преступления, к которому может быть причастен брат нападающего «Монако» Ансу Фати. Жительница Нидерландов заявила, что в доме полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля она подверглась сексуальному насилию. Об этом сообщает издание Abc, ссылаясь на собственные источники.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошёл вечером 7 февраля. Девушка познакомилась с братом Фати по прозвищу Фатиньо во время посещения ночного клуба в Барселоне. После проведения времени в заведении компания отправилась в частный дом в черте города. На следующее утро девушка, по её словам, очнулась без одежды и почувствовала прикосновения, которые посчитала неприемлемыми. Она предполагает, что могла стать жертвой сексуального насилия, находясь при этом под воздействием наркотических веществ. В связи с этим пострадавшая сдала анализы в медицинском учреждении для выяснения деталей случившегося.

Во время первого визита в полицию девушка сообщила подробно о происшествии и уточнила, что после того как почувствовала к себе нежелательные прикосновения, дала пощёчину Фатиньо. Она пока не подала официальное заявление, ожидая завершения медицинских экспертиз. На текущий момент полицейское расследование основывается исключительно на словах потерпевшей, результатов анализов ещё нет.

Пострадавшая настаивает, что всё произошло в доме Ямаля, однако представители футбольного клуба «Барселона» утверждают обратное и опровергают причастность дома спортсмена к произошедшему происшествию. По сообщениям полиции, место случившегося отличается от первоначально озвученного. Сам Фатиньо и его близкие также категорически отвергают все обвинения, заявляя, что девушка лжёт и её утверждения не имеют реальной почвы. Следствие продолжается, стороны ожидают итогов экспертизы, чтобы прояснить все детали инцидента.