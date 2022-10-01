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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 19 Октября прямая трансляция

01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Октября 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
12.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед3 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Тоттенхэм Хотспур0 : 3Манчестер Юнайтед
11.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Тоттенхэм Хотспур1 : 3Манчестер Юнайтед
04.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Манчестер Юнайтед1 : 6Тоттенхэм Хотспур
19.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Манчестер Юнайтед
04.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур
25.07.2019 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Тоттенхэм Хотспур1 : 2Манчестер Юнайтед
13.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 22 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Манчестер Юнайтед
27.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 3 Манчестер Юнайтед0 : 3Тоттенхэм Хотспур
21.04.2018 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Юнайтед2 : 1Тоттенхэм Хотспур

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