Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 19 Октября прямая трансляция
01 Января 1970 года в 03:00 (+03:00).
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 19 Октября 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 2
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 3
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 3
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 6
|19.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|1 : 1
|04.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 1
|25.07.2019
|Международный кубок чемпионов
|Международный кубок чемпионов
|1 : 2
|13.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 1
|27.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 3
|0 : 3
|21.04.2018
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 1