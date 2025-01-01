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Ипсвич Таун - Брайтон энд Хоув Альбион 16 Января прямая трансляция

Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
16 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ипсвич Таун
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 16 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
28 Англия вр Кристиан Уолтон
18 Англия зщ Бен Джонсон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
33 Уэльс нп Натан Бродхед
19 Англия нп Лиам Делап
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
34 Нидерланды зщ Йоэл Велтман
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
20 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
33 Дания пз Мэттью О'Райли
8 Германия нп Браян Груда
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Ипсвич Таун
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Ипсвич Таун
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Ипсвич Таун0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Ипсвич Таун
29.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
21.01.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Ипсвич Таун
16.09.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Ипсвич Таун2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
12.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Ипсвич Таун3 : 0
05.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур 2 : 2Ипсвич Таун
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ипсвич Таун2 : 0
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ипсвич Таун0 : 4
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2047
2
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2141
3
Лига чемпионов
Арсенал2040
4
Лига чемпионов
Челси2137
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2135
7 Борнмут2134
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм2130
10 Брентфорд2128
11 Брайтон энд Хоув Альбион2028
12 Вест Хэм Юнайтед2126
13 Тоттенхэм Хотспур2024
14 Манчестер Юнайтед2023
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон2016
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2016
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

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