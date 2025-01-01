Ипсвич Таун - Брайтон энд Хоув Альбион 16 Января прямая трансляция
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
16 Января 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 16 Января 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|18
|зщ
|Бен Джонсон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|33
|нп
|Натан Бродхед
|19
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|34
|зщ
|Йоэл Велтман
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|20
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|8
|нп
|Браян Груда
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|14.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|1 : 1
|27.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|29.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|29.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 3
|21.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|3 : 2
|16.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 0
|12.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|3 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|0 : 4
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|20
|47
| 2
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|21
|41
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|21
|37
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|21
|35
|7
|Борнмут
|21
|34
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|21
|30
|10
|Брентфорд
|21
|28
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|26
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|14
|Манчестер Юнайтед
|20
|23
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|20
|16
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6