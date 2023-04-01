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Барселона - Реал Мадрид 05 Апреля прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
05 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/2 финала
Барселона
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Мадрид, которое состоится 05 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
19.03.2023 Испания - Примера Тур 26 Барселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид1 : 3Барселона
16.10.2022 Испания - Примера Тур 9 Реал Мадрид3 : 1Барселона
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона1 : 0Реал Мадрид
20.03.2022 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид0 : 4Барселона
12.01.2022 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3 ДВРеал Мадрид
24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Барселона1 : 2Реал Мадрид
10.04.2021 Испания - Примера Тур 30 Реал Мадрид2 : 1Барселона
24.10.2020 Испания - Примера Тур 7 Барселона1 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Судьба Карло зависит от выступления «Реала» в Лиге чемпионов.Материалы по теме Анчелотти попал в тренерскую сагу года. Бразилия подключила даже Роналдо и Кака 0'Н’Голо Канте вернулся в состав и заготовил эмоциональное празднование гола.Материалы по теме «Барсе» не нужен чемпион мира? Что будет с карьерой самого травматичного игрока «Челси» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Кубка Испании: «Барселона» — «Реал». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победила «Барселона» — 1:0.
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка
Фуэнтес
Осасуна
1 : 4
Барбадас
Вальядолид
0 : 2
Манакор
ФК Андорра
1 : 3
Олот
Леванте
0 : 4
Гихуэло
Депортиво
2 : 0
Атлетико Сагунто
Аморебьета
1 : 0 ДВ
Навалькарнеро
УД Логроньес
1 : 3 ДВ
Гвадалахара
Понферрадина
2 : 1
Утрера
Сеута
0 : 1
Сестао Ривер
Расинг Ф
1 : 0
Расинг Риоха
Химнастик
0 : 2
Аренас
Луго
1 : 0
Герника
Леганес
0 : 0 6 : 5
Беасайн
Спортинг Хихон
2 : 3 ДВ
Уэтор Тахар
Альбасете
0 : 3
Алькора
Эльче
0 : 3
Аутоль
Мальорка
0 : 6
Кория
Фуэнлабрада
2 : 0
Касереньо
Кордова
3 : 0
Кристо Атлетико
Ивиса
0 : 2
Ринкон
Эспаньол
0 : 3
Санта-Амалия
Вильярреал
0 : 9
Альмасан
Атлетико М
0 : 2
Ибиса Ислас Питиусас
Райо Махадаонда
3 : 1
Эркулес
Ла-Нусия
2 : 4 ДВ
Атлетико Пасо
Мурсия
1 : 1 3 : 2
Унион Адарве
Линарес
1 : 2
Пенья Депортива
Малага
1 : 1 7 : 8
Арнедо
Атлетико Балеарес
1 : 1 4 : 3
Манреса
Понтеведра
1 : 3
Рекреативо
Бургос
0 : 0 3 : 4
Хувентуд Торремолинос
Уэска
2 : 2 4 : 2
Химнастика Торрелавега
Овьедо
2 : 3 ДВ
Альфаро
Картахена
0 : 1
Леалтад
Тенерифе
0 : 2
Вименор
Мирандес
0 : 2
Лас Розас
Эйбар
0 : 3
Кинтанар дель Рей
Жирона
1 : 2 ДВ
Мольерусса
Райо Вальекано
1 : 3
Дьосесано
Сарагоса
1 : 0
Веларде
Севилья
0 : 2
Альгар
Сельта
1 : 6
Сирбонеро
Интерсити
0 : 1
Теруэль
Лас-Пальмас
0 : 1
Еклано
Гранада
2 : 3
Сан Хуан
Нумансия
0 : 2
Оуренсе
Алькоркон
1 : 1 2 : 4
Коруксо
Эльденсе
2 : 2 2 : 4
Утебо
Мерида
2 : 2 3 : 4
Льейда
Алавес
0 : 1
Сан Роке де Лепе
Хетафе
2 : 3 ДВ
Реал Унион
Кадис
3 : 2
Касалегас
Реал Сосьедад
1 : 4
Арентейро
Альмерия
2 : 0
Альсира
Атлетик Б
0 : 2
2-й раунд
Метка
Гвадалахара
Эльче
0 : 3
Дьосесано
Хетафе
0 : 2
Интерсити
Мирандес
2 : 0
Реал Унион
Мальорка
0 : 1
Гихуэло
Вильярреал
1 : 2 ДВ
Сестао Ривер
Атлетик Б
0 : 1
Алькоркон
Картахена
1 : 1 2 : 4
Атлетико Пасо
Эспаньол
0 : 1
Нумансия
Спортинг Хихон
0 : 3
Леванте
ФК Андорра
2 : 1
Атлетико Сагунто
Райо Вальекано
0 : 0 1 : 3
Мерида
Алавес
0 : 1
Ибиса Ислас Питиусас
Эйбар
1 : 0
УД Логроньес
Альбасете
0 : 0 4 : 3
Аренас
Вальядолид
1 : 5
Хувентуд Торремолинос
Севилья
0 : 3
Арнедо
Осасуна
1 : 3
Кория
Реал Сосьедад
0 : 5
Сеута
Ивиса
3 : 2
Понтеведра
Тенерифе
2 : 1
Касереньо
Жирона
2 : 1
Герника
Сельта
0 : 3
Линарес
Расинг
1 : 0
Эльденсе
Бургос
1 : 0
Химнастик
Малага
2 : 1
Арентейро
Атлетико М
1 : 3
Ла-Нусия
Лас-Пальмас
0 : 0 6 : 5
Овьедо
Гранада
1 : 0
1/16 финала
Метка
A01
 Ла-Нусия
Валенсия
0 : 3
A02
 Картахена
Вильярреал
1 : 5
A03
 Эспаньол
Сельта
3 : 1 ДВ
A04
 Касереньо
Реал Мадрид
0 : 1
A05
 Леванте
Хетафе
3 : 2
A06
 Спортинг Хихон
Райо Вальекано
2 : 0
A07
 Сеута
Эльче
1 : 0
A08
 УД Логроньес
Реал Сосьедад
0 : 1
A09
 Линарес
Севилья
0 : 5
A10
 Понтеведра
Мальорка
0 : 2 ДВ
A11
 Овьедо
Атлетико М
0 : 2
A12
 Интерсити
Барселона
3 : 4 ДВ
A13
 Алавес
Вальядолид
1 : 0
A14
 Химнастик
Осасуна
1 : 2 ДВ
A15
 Ибиса Ислас Питиусас
Бетис
1 : 4
A16
 Эльденсе
Атлетик Б
1 : 6
1/8 финала
Метка
B07
 Реал Сосьедад
Мальорка
1 : 0
B04
 Алавес
Севилья
0 : 1
B03
 Спортинг Хихон
Валенсия
0 : 4
B08
 Атлетик Б
Эспаньол
1 : 0
B05
 Бетис
Осасуна
2 : 2 2 : 4
B02
 Леванте
Атлетико М
0 : 2
B01
 Сеута
Барселона
0 : 5
B06
 Вильярреал
Реал Мадрид
2 : 3
1/4 финала
Метка
QF1
 Барселона
Реал Сосьедад
1 : 0
QF2
 Осасуна
Севилья
2 : 1 ДВ
QF3
 Валенсия
Атлетик Б
1 : 3
QF4
 Реал Мадрид
Атлетико М
3 : 1 ДВ
1/2 финала
Метка
SF1
 Осасуна
Атлетик Б
1 : 0
SF2
 Реал Мадрид
Барселона
0 : 1

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