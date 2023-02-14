Реал Мадрид - Манчестер Сити 09 Мая прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 09 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Карим Бензема
|20
|нп
|Винисиус Жуниор
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ по количеству мячей за один сезон.Материалы по теме Холанду устроили коридор почёта. Хотя «Сити» ещё ничего не выиграл 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A04
| Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур0 : 0
Милан
1
0
1
0
A08
| ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ0 : 1
Бавария
Бавария2 : 0
ПСЖ
0
2
0
3
A06
| Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д1 : 0
Челси
Челси2 : 0
Боруссия Д
1
1
1
2
A02
| Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге0 : 2
Бенфика
Бенфика5 : 1
Брюгге
0
2
1
7
A05
| Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф0 : 2
Наполи
Наполи3 : 0
Айнтрахт Ф
0
2
0
5
A03
| Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль2 : 5
Реал Мадрид
Реал Мадрид1 : 0
Ливерпуль
0
2
2
6
A07
| Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М1 : 0
Порту
Порту0 : 0
Интер М
1
0
1
0
A01
| РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер Сити7 : 0
РБ Лейпциг
0
1
1
8
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити3 : 0
Бавария
Бавария1 : 1
Манчестер Сити
1
0
4
1
QF2
| Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика0 : 2
Интер М
Интер М3 : 3
Бенфика
0
1
3
5
QF4
| Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан1 : 0
Наполи
Наполи1 : 1
Милан
1
0
2
1
QF1
| Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид2 : 0
Челси
Челси0 : 2
Реал Мадрид
2
0
4
0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF2
| Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид09.05
Манчестер Сити
Манчестер Сити17.05
Реал Мадрид
0
0
0
0
SF1
| Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан10.05
Интер М
Интер М16.05
Милан
0
0
0
0
Финал
|Метка
F
| SF2
SF1
|10.06