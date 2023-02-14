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Реал Мадрид - Манчестер Сити 09 Мая прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Реал Мадрид
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Сити, которое состоится 09 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/2 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1БельгияврТибо Куртуа
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
4АвстриязщДавид Алаба
12ФранцияпзЭдуарду Камавинга
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
10ХорватияпзЛука Модрич
21Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
17БельгияпзКевин Де Брёйне
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ по количеству мячей за один сезон.Материалы по теме Холанду устроили коридор почёта. Хотя «Сити» ещё ничего не выиграл 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинального матча Лиги чемпионов: «Реал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A04
 Милан (Италия)
Тоттенхэм Хотспур (Англия)
Милан
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Милан
0 : 0
1
0
1
0
A08
 ПСЖ (Франция)
Бавария (Германия)
ПСЖ
Бавария
0 : 1
Бавария
ПСЖ
2 : 0
0
2
0
3
A06
 Боруссия Д (Германия)
Челси (Англия)
Боруссия Д
Челси
1 : 0
Челси
Боруссия Д
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Брюгге (Бельгия)
Бенфика (Португалия)
Брюгге
Бенфика
0 : 2
Бенфика
Брюгге
5 : 1
0
2
1
7
A05
 Айнтрахт Ф (Германия)
Наполи (Италия)
Айнтрахт Ф
Наполи
0 : 2
Наполи
Айнтрахт Ф
3 : 0
0
2
0
5
A03
 Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания)
Ливерпуль
Реал Мадрид
2 : 5
Реал Мадрид
Ливерпуль
1 : 0
0
2
2
6
A07
 Интер М (Италия)
Порту (Португалия)
Интер М
Порту
1 : 0
Порту
Интер М
0 : 0
1
0
1
0
A01
 РБ Лейпциг (Германия)
Манчестер Сити (Англия)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
1 : 1
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
7 : 0
0
1
1
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF3
 Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Манчестер Сити
Бавария
3 : 0
Бавария
Манчестер Сити
1 : 1
1
0
4
1
QF2
 Бенфика (Португалия)
Интер М (Италия)
Бенфика
Интер М
0 : 2
Интер М
Бенфика
3 : 3
0
1
3
5
QF4
 Милан (Италия)
Наполи (Италия)
Милан
Наполи
1 : 0
Наполи
Милан
1 : 1
1
0
2
1
QF1
 Реал Мадрид (Испания)
Челси (Англия)
Реал Мадрид
Челси
2 : 0
Челси
Реал Мадрид
0 : 2
2
0
4
0
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF2
 Реал Мадрид (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Реал Мадрид
Манчестер Сити
09.05
Манчестер Сити
Реал Мадрид
17.05
0
0
0
0
SF1
 Милан (Италия)
Интер М (Италия)
Милан
Интер М
10.05
Интер М
Милан
16.05
0
0
0
0
Финал
Метка
F
 SF2
SF1
10.06

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