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Барселона - Атлетик 22 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
22 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Барселона
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 22 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
1 Германия вр Марк-Андре тер Штеген
2 Португалия зщ Жоау Канселу
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
15 Дания зщ Андреас Кристенсен
17 Испания зщ Маркос Алонсо
32 Испания пз Фермин Лопес Мартин
18 Испания пз Ориоль Ромеу
6 Испания пз Гави
27 Испания нп Ламин Ямал
7 Испания нп Ферран Торрес
14 Португалия нп Жоау Феликс
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
14 Испания пз Дани Гарсия
21 Испания пз Андер Эррера
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
11 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
12.03.2023 Испания - Примера 25-й тур Атлетик Б0 : 1Барселона
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Атлетик Б
20.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Атлетик Б3 : 2 ДВБарселона
21.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б1 : 1Барселона
17.04.2021 Кубок Испании Финал Атлетик Б0 : 4Барселона
31.01.2021 Испания - Примера 21-й тур Барселона2 : 1Атлетик Б
17.01.2021 Суперкубок Испании Финал Барселона2 : 3 ДВАтлетик Б
06.01.2021 Испания - Примера 2-й тур Атлетик Б2 : 3Барселона
23.06.2020 Испания - Примера 31-й тур Барселона1 : 0Атлетик Б
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур 2 : 2Барселона
04.10.2023 Лига чемпионов Группа H. 2-й тур 0 : 1Барселона
29.09.2023 Испания - Примера 8-й тур Барселона1 : 0
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур 2 : 2Барселона
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Барселона3 : 2
06.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Атлетик Б3 : 0
30.09.2023 Испания - Примера 8-й тур 3 : 0Атлетик Б
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б2 : 2
22.09.2023 Испания - Примера 6-й тур 0 : 2Атлетик Б
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Атлетик Б3 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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