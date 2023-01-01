Барселона - Атлетик 22 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
22 Октября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 10-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетик Б, которое состоится 22 Октября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|17
|зщ
|Маркос Алонсо
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Гави
|27
|нп
|Ламин Ямал
|7
|нп
|Ферран Торрес
|14
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|21
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|12.03.2023
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|4 : 0
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|20.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|21.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 4
|31.01.2021
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 1
|17.01.2021
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 3 ДВ
|06.01.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 3
|23.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2023
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|0 : 1
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|06.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.