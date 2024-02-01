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Украина - Исландия 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. Финал
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Украина
Исландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Исландия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина
Исландия
23 Украина вр Андрей Лунин
2 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
16 Украина зщ Виталий Миколенко
17 Украина пз Александр Зинченко
14 Украина пз Владимир Бражко
20 Украина пз Александр Зубков
7 Украина пз Георгий Судаков
10 Украина нп Михаил Мудрик
11 Украина нп Артём Довбик
12 Исландия вр Хаукон Рафн Валдимарссон
4 Исландия зщ Виктор Паульссон
5 Исландия зщ Сверрир Ингасон
18 Исландия зщ Даниэль Гретарссон
3 Исландия зщ Гюдмюндюр Тоураринссон
9 Исландия пз Йоун Торстейнссон
19 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
17 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
15 Исландия пз Виллюм-Тор Виллюмссон
10 Исландия пз Альберт Гудмундссон
20 Исландия нп Орри Оускарссон
Главные тренеры
Украина Сергей Станиславович Ребров
Норвегия Оге Харейде
История личных встреч
05.09.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 8-й тур Исландия2 : 0Украина
05.09.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа I. 1-й тур Украина1 : 1Исландия
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала 1 : 2Украина
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур Украина0 : 0
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 8-й тур 1 : 3Украина
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур Украина2 : 0
12.09.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 6-й тур 2 : 1Украина
21.03.2024 ЧЕ-2024 - квалификация Путь B. 1/2 финала 1 : 4Исландия
18.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Исландия
14.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Исландия
19.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 10-й тур 2 : 0Исландия
16.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 9-й тур 4 : 2Исландия
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
Польша
Эстония
5 : 1
Уэльс
Финляндия
4 : 1
Путь B. 1/2 финала
Израиль
Исландия
1 : 4
Босния и Герцеговина
Украина
1 : 2
Путь C. 1/2 финала
Грузия
Люксембург
2 : 0
Греция
Казахстан
5 : 0
Путь A. Финал
Уэльс
Польша
26.03
Путь B. Финал
Украина
Исландия
26.03
Путь C. Финал
Грузия
Греция
26.03

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