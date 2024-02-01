Украина - Исландия 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. Финал
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Исландия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Путь B. Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина
Исландия
|23
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|17
|пз
|Александр Зинченко
|14
|пз
|Владимир Бражко
|20
|пз
|Александр Зубков
|7
|пз
|Георгий Судаков
|10
|нп
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Артём Довбик
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|4
|зщ
|Виктор Паульссон
|5
|зщ
|Сверрир Ингасон
|18
|зщ
|Даниэль Гретарссон
|3
|зщ
|Гюдмюндюр Тоураринссон
|9
|пз
|Йоун Торстейнссон
|19
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|17
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|15
|пз
|Виллюм-Тор Виллюмссон
|10
|пз
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Сергей Станиславович Ребров
|Оге Харейде
История личных встреч
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 8-й тур
|2 : 0
|05.09.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа I. 1-й тур
|1 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 4
|18.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|14.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
Путь A. 1/2 финала
| Польша
Эстония
|5 : 1
| Уэльс
Финляндия
|4 : 1
Путь B. 1/2 финала
| Израиль
Исландия
|1 : 4
| Босния и Герцеговина
Украина
|1 : 2
Путь C. 1/2 финала
| Грузия
Люксембург
|2 : 0
| Греция
Казахстан
|5 : 0
Путь A. Финал
| Уэльс
Польша
|26.03
Путь B. Финал
| Украина
Исландия
|26.03
Путь C. Финал
| Грузия
Греция
|26.03