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НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 23 Мая прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 Мая 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
НЕК Неймеген
Гоу Эхед Иглс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Мая 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Нидерланды вр Яспер Силлессен
2 Франция зщ Брайанн Перейра
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
24 Нидерланды зщ Калвин Вердонк
5 Нидерланды зщ Юри Бас
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
9 Суринам пз Тьяронн Чери
23 Япония пз Кодаи Сано
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
18 Япония нп Коки Огава
1 Нидерланды вр Жеффри Де Ланге
26 Нидерланды зщ Лука Эверинк
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
10 Бельгия пз Филипп Ромменс
11 Нидерланды пз Бобби Адеканье
29 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рогьер Мейер
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2НЕК Неймеген
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/8 финала НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур НЕК Неймеген1 : 1Гоу Эхед Иглс
05.02.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0НЕК Неймеген
23.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур НЕК Неймеген3 : 3Гоу Эхед Иглс
08.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур НЕК Неймеген1 : 0Гоу Эхед Иглс
10.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала НЕК Неймеген0 : 2Гоу Эхед Иглс
19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2НЕК Неймеген
07.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 1НЕК Неймеген
23.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур НЕК Неймеген2 : 1Гоу Эхед Иглс
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 4НЕК Неймеген
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 3
06.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
28.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген0 : 3
21.04.2024 Кубок Нидерландов Финал 1 : 0НЕК Неймеген
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 2Гоу Эхед Иглс
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 0Гоу Эхед Иглс
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 3
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 1Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен3491
2
Лига чемпионов
Фейеноорд3484
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте3469
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар3465
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс3456
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген3453
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3450
8
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3449
9 Гоу Эхед Иглс3446
10 Фортуна3438
11 Херенвен3437
12 ПЕК Зволле3436
13 Алмере Сити3434
14 Хераклес3433
15 Валвейк3429
16 Эксельсиор3429
17
Зона вылета
Волендам3419
18
Зона вылета
Витесс346

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