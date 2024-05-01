НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 23 Мая прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
23 Мая 2024 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 23 Мая 2024 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Яспер Силлессен
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|5
|зщ
|Юри Бас
|71
|пз
|Дирк Пропер
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|9
|пз
|Тьяронн Чери
|23
|пз
|Кодаи Сано
|10
|нп
|Сонтье Хансен
|18
|нп
|Коки Огава
|1
|вр
|Жеффри Де Ланге
|26
|зщ
|Лука Эверинк
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|8
|пз
|Эверт Линторст
|10
|пз
|Филипп Ромменс
|11
|пз
|Бобби Адеканье
|29
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Рене Хаке
История личных встреч
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|05.02.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|0 : 2
|07.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|2 : 1
|23.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 4
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|06.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|21.04.2024
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 3
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|34
|91
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|34
|84
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|34
|69
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|34
|65
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|34
|56
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|34
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|34
|50
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|34
|49
|9
|Гоу Эхед Иглс
|34
|46
|10
|Фортуна
|34
|38
|11
|Херенвен
|34
|37
|12
|ПЕК Зволле
|34
|36
|13
|Алмере Сити
|34
|34
|14
|Хераклес
|34
|33
|15
|Валвейк
|34
|29
|16
|Эксельсиор
|34
|29
| 17
Зона вылета
|Волендам
|34
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|34
|6