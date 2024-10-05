Фиорентина - Милан 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
06 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
|43
|вр
|Давид де Хеа
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|32
|пз
|Данило Катальди
|4
|пз
|Эдоардо Бове
|21
|пз
|Робин Госенс
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|90
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|22.02.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2019
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|03.10.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|01.09.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 2
|01.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 2
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Удинезе
|7
|13
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|6
|11
| 5
Лига Европы
|Торино
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|6
|11
|7
|Аталанта
|7
|10
|8
|Эмполи
|6
|10
|9
|Лацио
|6
|10
|10
|Рома
|6
|9
|11
|Верона
|7
|9
|12
|Комо
|7
|8
|13
|Фиорентина
|6
|7
|14
|Болонья
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|5
|16
|Кальяри
|6
|5
|17
|Парма
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Венеция
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Монца
|6
|3