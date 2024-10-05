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Фиорентина - Милан 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
06 Октября 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Фиорентина
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Милан, которое состоится 06 Октября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Милан
Милан
43ИспанияврДавид де Хеа
28АргентиназщЛукас Куарта
15ИталиязщПьетро Комуццо
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
32ИталияпзДанило Катальди
4ИталияпзЭдоардо Бове
21ГерманияпзРобин Госенс
23ИталияпзАндреа Кольпани
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
16ФранцияврМик Меньян
22БразилиязщЭмерсон Роял
46ИталиязщМаттео Габбиа
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
29ФранцияпзЮссуф Фофана
14НидерландыпзТейани Рейндерс
11СШАнпКристиан Пулишич
7ИспаниянпАльваро Мората
10ПортугалиянпРафаэл Леау
90АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ПортугалияПаулу Фонсека
История личных встреч
30.03.2024Италия - Серия А30-й турФиорентина1 : 2Милан
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0Фиорентина
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турФиорентина2 : 1Милан
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турМилан2 : 1Фиорентина
01.05.2022Италия - Серия А35-й турМилан1 : 0Фиорентина
20.11.2021Италия - Серия А13-й турФиорентина4 : 3Милан
21.03.2021Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 3Милан
29.11.2020Италия - Серия А9-й турМилан2 : 0Фиорентина
22.02.2020Италия - Серия А25-й турФиорентина1 : 1Милан
29.09.2019Италия - Серия А6-й турМилан1 : 3Фиорентина
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
29.09.2024Италия — Серия А6-й тур0 : 0Фиорентина
22.09.2024Италия — Серия А5-й турФиорентина2 : 1
15.09.2024Италия — Серия А4-й тур3 : 2Фиорентина
01.09.2024Италия — Серия А3-й турФиорентина2 : 2
01.10.2024Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 0Милан
27.09.2024Италия — Серия А6-й турМилан3 : 0
22.09.2024Италия — Серия А5-й тур1 : 2Милан
17.09.2024Лига чемпионовОбщий этап. 1-й турМилан1 : 3
14.09.2024Италия — Серия А4-й турМилан4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи716
2
Лига чемпионов
Удинезе713
3
Лига чемпионов
Ювентус612
4
Лига чемпионов
Милан611
5
Лига Европы
Торино611
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М611
7 Аталанта710
8 Эмполи610
9 Лацио610
10 Рома69
11 Верона79
12 Комо78
13 Фиорентина67
14 Болонья67
15 Лечче75
16 Кальяри65
17 Парма65
18
Зона вылета
Дженоа75
19
Зона вылета
Венеция74
20
Зона вылета
Монца63

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