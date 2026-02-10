Энрике, главный тренер ПСЖ, прокомментировал статус Сафонова как основного вратаря клуба

Дата публикации: 10-02-2026 02:20

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался на пресс-конференции относительно статуса российского вратаря Матвея Сафонова в парижском клубе. Напомним, что в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Марселя», завершившемся убедительной победой ПСЖ со счетом 5:0, Сафонов вышел на поле с первых минут и сумел отстоять свои ворота на ноль.

- Матвей Сафонов официально является вашим первым номером?

- Мне действительно повезло, ведь у меня в распоряжении сразу три вратаря очень высокого класса. Я не хочу выделять кого-то одного - все наши голкиперы готовы выйти на поле и помочь команде добиться результата, - приводит слова Энрике авторитетное издание Le Parisien.

Стоит отметить, что этот матч стал для Сафонова третьим подряд, когда он выходит на поле в стартовом составе ПСЖ. Таким образом, тренерский штаб продолжают доверять российскому футболисту важные игры.

В нынешнем сезоне Сафонов уже провёл за парижан семь официальных встреч во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей. На его счету три "сухих" матча, что подтверждает хорошую форму и надёжную игру российского вратаря в текущем розыгрыше.