Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, поклонников английского футбола ждет интереснейший матч 26-го тура Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» примет на своем поле один из самых титулованных клубов страны – «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Текущая форма «Вест Хэма»

Для лондонской команды этот сезон получается достаточно сложным, и долгое время клуб находился в зоне вылета. Тем не менее, в последних матчах «молотобойцам» удалось стабилизировать игру и добиться улучшенных результатов. По итогам 25 сыгранных туров в Премьер-лиге у «Вест Хэма» на счету 23 очка, что позволяет занимать 18-е место в турнирной таблице. Отопасной 17-й позиции, дающей право на сохранение прописки в элите, команду отделяет всего 3 балла, что говорит о том, что шансы на спасение еще сохраняются.

В Кубке Англии «молотобойцы» выступили уверенно: они обыграли «Куинз Парк Рейнджерс» (КПР), что позволило им пройти в 1/16 финала, где их уже ждет встреча с «Бертоном». Эта игра даст шанс команде продемонстрировать свой потенциал и добавить оптимизма на фоне сложного турнирного положения.

Как выступает «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в этом сезоне показывают неоднородный по качеству футбол, однако после того, как командой начал руководить Майкл Каррик, клуб словно ожил. Под его руководством команда выдала серию из 4 побед подряд, что придает им уверенности на ближайших матчах. После 25 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 44 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. При этом отставание от второй позиции составляет 6 баллов, а от пятого места всего 5 очков, что говорит о плотной борьбе за высокие места в таблице.

В Кубке Англии, однако, «манкунианцы» рано покинули турнир, уступив на стадии 1/32 финала команде «Брайтона».

История личных встреч

В последние годы противостояние между этими клубами отличается высокой степенью равенства. Из последних пяти очных матчей каждая команда одержала по две победы, а ещё одна встреча завершилась ничьей. Это говорит о том, что предстоящий матч обещает быть напряженным и непредсказуемым.

Интересные факты о командах

«Вест Хэм» одержал победу в 4 из последних 5 матчей, и аналогичную статистику показывает «Манчестер Юнайтед».

Всего в последних 8 матчах «МЮ» удавалось сохранить ворота в неприкосновенности только дважды, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

За данный сезон Премьер-лиги «Вест Хэм» пропустил 48 голов, являясь с этим показателем второй худшей командой чемпионата. Кроме того, лондонцы имеют всего две сухие игры в текущем сезоне, что говорит о слабой защитной линии.

При этом «Манчестер Юнайтед» проявляет силу в атаке, забивая как минимум 1 гол в каждом из последних 14 матчей.

Прогноз на матч

Обе команды подбираются к матчу в неплохой форме и с желанием бороться за важные очки. Очевидно, что игра будет насыщена событиями, поскольку обе команды демонстрируют открытую игру с большим количеством забитых и пропущенных мячей. Предполагается, что встреча будет проходить динамично, с множеством голов как с одной, так и с другой стороны. Поэтому наиболее вероятным исходом является тотал больше 2.5 голов.

Подведем итог: этот матч станет настоящим испытанием для обеих команд на пути к достижению своих целей в сезоне. «Вест Хэм» стремится отдалиться от зоны вылета, а «Манчестер Юнайтед» мечтает сохранить свою позицию в числе лидеров. В связи с этим матч обещает подарить зрителям много эмоций и запоминающихся моментов.