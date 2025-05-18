03:22 ()
Рафинья рассчитывает восстановиться после травмы к полуфиналу Кубка Испании

Дата публикации: 10-02-2026 02:30

 

Вингер сборной Бразилии и клуба "Барселона" Рафинья поделился информацией о своём самочувствии после перенесённой травмы. По данным издания Mundo Deportivo, футболист отметил улучшение своего состояния и выразил надежду поскорее вернуться на поле.

29-летний игрок пропускал последние два матча из-за проблем с правым бедром. Однако, как сам Рафинья заявил, есть хорошие шансы, что он сможет выйти на поле в ближайшем матче. "Сейчас мне уже гораздо лучше. Посмотрим, смогу ли я восстановиться к четвергу. Есть надежда сыграть. Очень скучаю по команде", - отметил игрок.

12 февраля "Барселона" сыграет первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Атлетико Мадрид". Во втором полуфинале Кубка встретятся "Атлетик Бильбао" и "Реал Сосьедад".

В текущем сезоне Рафинья провёл за "Барселону" 22 матча во всех соревнованиях, забив 13 голов и сделав 5 результативных передач, демонстрируя важную роль в атакующей линии команды.

