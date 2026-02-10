Шахтер получит огромную прибыль от продажи Анатолия Трубина

Дата публикации: 10-02-2026 02:26

Украинский голкипер Анатолий Трубин своей впечатляющей игрой может получить повышение и покинуть клуб «Бенфика».

Согласно информации от издания ТаТоТаке, при продаже Трубина в «Бенфику» за сумму в 10 миллионов евро, «Шахтер» обеспечил себе значительный бонус в случае будущей перепродажи игрока. В контракте прописана доля в размере 40% от суммы последующей сделки.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» рассматривает варианты продажи Анатолия Трубина за сумму не менее 40 миллионов евро, что позволит «Шахтеру» получить около 16 миллионов евро благодаря оговорённому бонусу.

В текущем сезоне Трубин сыграл 35 матчей, в которых забил один гол, сделал один результативный пас, пропустил 27 мячей и 18 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Такая статистика подчеркивает высокий уровень игры украинского вратаря, что непременно привлекает внимание ведущих европейских клубов. Возможный трансфер может стать значительным шагом в карьере Трубина, а также принесет ощутимую выгоду «Шахтеру», учитывая установленный процент от перепродажи. Следующий сезон обещает быть важным как для самого игрока, так и для его нынешнего клуба.