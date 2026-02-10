Андрей Шевченко: «Вы часто говорите неправду»

Дата публикации: 10-02-2026 02:25

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко во время пресс-конференции, приуроченной к двум годам его руководства организацией, ответил на вопросы бывшего журналиста Игоря Бурбаса. В центре внимания оказалась информация о возможном участии Шевченко в капитале компании, связанной с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Игорь Бурбас задал ему прямой вопрос: «Осознаёте ли вы, что в 2015 году стали соучастником компании, занимающейся добычей золота на Чукотке вместе с Абрамовичем?»

На что Шевченко ответил категорично: «Прежде всего - это не соответствует действительности».

Журналист уточнил: «Почему так? Поясните, пожалуйста». Андрей Шевченко заявил: «Я не намерен ничего объяснять. Вы занимаетесь сбором информации — проверяйте свои источники. Во-первых, вы сообщаете много недостоверных сведений».

В ответ на просьбу привести примеры недостоверных данных, Шевченко сказал: «Таковых достаточно. Повторяю ещё раз: это неправда. Вы постоянно говорите об этике, но я видел и знаю вашу этику». Кроме того, он выразил сомнения относительно профессионализма Бурбаса: «Интересно, действительно ли вы выдающийся журналист, как сами себя позиционируете? Я даже не уверен, что вы журналист».