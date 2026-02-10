Челси – Лидс. Прогноз матч чемпионата Англии 10 февраля

Дата публикации: 10-02-2026 02:23

Во вторник, 10 февраля, состоится важный матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором встретятся «Челси» и «Лидс». По киевскому времени начало поединка запланировано на 21:30.

Челси

Сезон для лондонского клуба складывается достаточно нестабильно, однако ситуация немного улучшилась после назначения Лиама Росеньора в качестве тренера. По итогам 25 туров Премьер-лиги «Челси» набрал 43 очка, что позволяет занимать 5-е место в турнирной таблице. Отставание от зоны топ-3 составляет всего 4 балла, что подчеркивает перспективы борьбы команды за высокие позиции до конца сезона. В рамках Кубка Англии «Челси» уверенно прошел «Чарльтон» и вышел в 1/16 финала, где встретится с «Халлом».

В Лиге чемпионов подопечные Росеньора также показывают достойные результаты: за 8 туров они набрали 16 очков и заняли 6-е место в общем зачёте, что гарантирует выход в 1/8 финала престижного турнира.

Лидс

Для новичка Премьер-лиги текущий сезон складывается довольно успешно. Команда сумела за 25 матчей набрать 29 очков, что принесло ей 16-ю позицию в турнирной таблице. «Павлины» сумели неплохо оторваться от зоны вылета – теперь их отрыв составляет 6 баллов, что придаёт дополнительную уверенность команде. В то же время, до 10-го места, дающего более комфортное положение, также 6 очков.

В Кубке Англии «Лидс» обыграл «Дерби Каунти» и продвинулся в 1/16 финала, где встретится с «Бирмингемом».

История личных встреч

В пяти последних матчах между «Челси» и «Лидсом» небольшое преимущество на стороне лондонцев: «Челси» выиграл три игры, а «Лидс» праздновал победу в двух встречах.

Интересные факты

«Челси» выиграл шесть из семи предыдущих матчей, демонстрируя высокую эффективность.

«Лидс» не одержал ни одной победы в последних девяти гостевых играх в Премьер-лиге, что отражает неуверенную игру на выезде.

За последние семь матчей «Лидс» только один раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, подчеркивая проблемы в обороне.

В свою очередь у «Челси» есть проблемы в защите — команда пропускала в каждом из последних пяти матчей.

Прогноз

В ближайшем поединке стоит ожидать преимущество «Челси». Лондонцы подошли к этой встрече в хорошей форме и на домашнем стадионе будут стремиться закрепить положительные результаты. «Лидс», напротив, испытывает сложности с игрой на выезде и не может похвастаться надежностью в обороне. Таким образом, более вероятным исходом матча является победа «Челси».

Матч обещает быть насыщенным и интересным — обе команды демонстрируют активный футбол, а турнирное положение заставляет бороться за каждый балл. Этот поединок может стать ключевым для продвижения «Челси» в борьбе за места в Лиге чемпионов и для «Лидса» — для закрепления в Премьер-лиге.