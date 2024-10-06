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Порту - Брага 06 Октября прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
06 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Порту
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 06 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Брага
Брага
99 Португалия вр Диогу Кошта
23 Португалия зщ Жоау Мариу
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
97 Португалия зщ Зе Педру
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
22 Аргентина пз Алан Варела
15 Португалия пз Васку Соуза
16 Испания пз Нико Гонсалес
9 Испания нп Саму Омородион
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
13 Португалия зщ Жоау Феррейра
4 Мали зщ Сику Ньякате
19 Испания зщ Адриан Марин
29 Франция пз Жан-Батист Горби
6 Бразилия пз Витор Карвальо
21 Португалия пз Рикарду Орта
20 Испания пз Исмаэль Гарби
77 Испания нп Gabri Martinez
90 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
Португалия Даниэл Соуза
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Брага0 : 1Порту
14.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Порту2 : 0Брага
04.06.2023 Кубок Португалии Финал Брага0 : 2Порту
19.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Брага0 : 0Порту
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Порту4 : 1Брага
25.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Брага1 : 0Порту
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Порту1 : 0Брага
03.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту2 : 3Брага
10.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Брага1 : 1Порту
07.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Брага2 : 2Порту
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Порту3 : 3
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Порту4 : 0
25.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 3 : 2Порту
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Порту
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Порту2 : 1
03.10.2024 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 3 : 0Брага
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0
26.09.2024 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Брага2 : 1
20.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 3Брага
15.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Брага0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг721
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту718
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика716
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара815
5 Брага714
6 Витория Гимарайнш713
7 Фамаликан813
8 Морейренсе811
9 Жил Висенте810
10 АВС89
11 Каза Пия78
12 Риу Аве88
13 Арока87
14 Эшторил76
15 Боавишта75
16
Стыковая зона
Эштрела85
17
Зона вылета
Насьонал75
18
Зона вылета
Фаренсе71

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