Порту - Брага 06 Октября прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
06 Октября 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Брага, которое состоится 06 Октября 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Брага
Брага
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|97
|зщ
|Зе Педру
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|22
|пз
|Алан Варела
|15
|пз
|Васку Соуза
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|9
|нп
|Саму Омородион
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|13
|зщ
|Жоау Феррейра
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|6
|пз
|Витор Карвальо
|21
|пз
|Рикарду Орта
|20
|пз
|Исмаэль Гарби
|77
|нп
|Gabri Martinez
|90
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Витор Бруну
|Даниэл Соуза
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|14.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 0
|04.06.2023
|Кубок Португалии
|Финал
|0 : 2
|19.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|4 : 1
|25.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 3
|10.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|07.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 3
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|25.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 2
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|03.10.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|26.09.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|21
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|7
|16
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|8
|15
|5
|Брага
|7
|14
|6
|Витория Гимарайнш
|7
|13
|7
|Фамаликан
|8
|13
|8
|Морейренсе
|8
|11
|9
|Жил Висенте
|8
|10
|10
|АВС
|8
|9
|11
|Каза Пия
|7
|8
|12
|Риу Аве
|8
|8
|13
|Арока
|8
|7
|14
|Эшторил
|7
|6
|15
|Боавишта
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|8
|5
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|7
|1