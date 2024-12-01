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Астон Вилла - Манчестер Сити 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Англия зщ Эзри Конса
3 Бразилия зщ Диего Карлос
14 Испания зщ Пау Торрес
12 Франция зщ Лука Динь
2 Польша зщ Мэтти Кэш
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
7 Шотландия пз Джон Макгинн
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
31 Бразилия вр Эдерсон
2 Англия зщ Кайл Уокер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
19 Германия пз Илкай Гюндоган
27 Португалия пз Матеус Нунес
20 Португалия пз Бернарду Силва
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
10 Англия нп Джек Грилиш
11 Бельгия нп Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1Астон Вилла
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0Манчестер Сити
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
01.03.2020 Англия - Кубок лиги Финал Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
12.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 6Манчестер Сити
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Астон Вилла
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Астон Вилла
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 0Астон Вилла
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 0Манчестер Сити
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Манчестер Сити
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Манчестер Сити3 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Борнмут1625
7 Астон Вилла1625
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1619
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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