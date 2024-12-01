Астон Вилла - Манчестер Сити 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Декабря 2024 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Эзри Конса
|3
|зщ
|Диего Карлос
|14
|зщ
|Пау Торрес
|12
|зщ
|Лука Динь
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|7
|пз
|Джон Макгинн
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|19
|пз
|Илкай Гюндоган
|27
|пз
|Матеус Нунес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|10
|нп
|Джек Грилиш
|11
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|01.03.2020
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|12.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 6
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Борнмут
|16
|25
|7
|Астон Вилла
|16
|25
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|19
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5