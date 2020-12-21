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Бёрнли - Уотфорд 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Бёрнли
Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Уотфорд, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
14.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турБёрнли1 : 1Уотфорд
12.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турУотфорд1 : 0Бёрнли
30.04.2022Англия - Премьер-лига35-й турУотфорд1 : 2Бёрнли
05.02.2022Англия - Премьер-лига17-й турБёрнли0 : 0Уотфорд
25.06.2020Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 0Уотфорд
23.11.2019Англия - Премьер-лига13-й турУотфорд0 : 3Бёрнли
19.01.2019Англия - Премьер-лига23-й турУотфорд0 : 0Бёрнли
19.08.2018Англия - Премьер-лига2-й турБёрнли1 : 3Уотфорд
07.04.2018Англия - Премьер-лига33-й турУотфорд1 : 2Бёрнли
09.12.2017Англия - Премьер-лига16-й турБёрнли1 : 0Уотфорд
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 2Бёрнли
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турБёрнли0 : 0
06.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турБёрнли1 : 1
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур0 : 2Бёрнли
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турБёрнли2 : 0
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турУотфорд2 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур1 : 1Уотфорд
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турУотфорд0 : 0
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турУотфорд1 : 0
22.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 2Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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