Хоффенхайм - Боруссия М 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Оливер Бауман
|16
|зщ
|Антон Стах
|15
|зщ
|Валентен Жендрей
|35
|зщ
|Артур Шавес
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|22
|зщ
|Александер Прасс
|7
|пз
|Том Бишоф
|18
|пз
|Диади Самассеку
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|29
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|23
|нп
|Адам Гложек
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|27
|пз
|Рокко Райц
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|пз
|Франк Онора
|14
|пз
|Алассан Плеа
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Пеллегрино Матараццо
|Кристиан Ильцер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|4 : 3
|02.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 4
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|19.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|22.02.2020
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|4 : 1
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3