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Хоффенхайм - Боруссия М 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Хоффенхайм
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ГерманияврОливер Бауман
16ГерманиязщАнтон Стах
15ФранциязщВалентен Жендрей
35БразилиязщАртур Шавес
34ФранциязщСтэнли Нсоки
22АвстриязщАлександер Прасс
7ГерманияпзТом Бишоф
18МалипзДиади Самассеку
27ХорватияпзАндрей Крамарич
29ДаниянпЯкоб Бруун Ларсен
23ЧехиянпАдам Гложек
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
27ГерманияпзРокко Райц
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранцияпзФранк Онора
14ФранцияпзАлассан Плеа
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
АвстрияКристиан Ильцер
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
20.04.2024Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм4 : 3Боруссия М
02.12.2023Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М2 : 1Хоффенхайм
28.01.2023Германия - Бундеслига18-й турХоффенхайм1 : 4Боруссия М
06.08.2022Германия - Бундеслига1-й турБоруссия М3 : 1Хоффенхайм
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турБоруссия М5 : 1Хоффенхайм
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турХоффенхайм1 : 1Боруссия М
21.04.2021Германия - Бундеслига30-й турХоффенхайм3 : 2Боруссия М
19.12.2020Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 2Хоффенхайм
22.02.2020Германия - Бундеслига23-й турБоруссия М1 : 1Хоффенхайм
28.09.2019Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм0 : 3Боруссия М
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур1 : 1Хоффенхайм
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турХоффенхайм0 : 0
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й турХоффенхайм1 : 1
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 0Хоффенхайм
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й тур2 : 0Хоффенхайм
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турБоруссия М4 : 1
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБоруссия М1 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Боруссия М
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия М2 : 0
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й тур0 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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