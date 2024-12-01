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АЗ Алкмар - Твенте 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
21 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Твенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
4НидерландызщБруно Мартинс Инди
5ПортугалиязщАлешандре Пенетра
34НидерландызщМес де Вит
6НидерландызщПер Копмейнерс
16ЯпонияпзСеия Маикума
28НидерландыпзЗико Бюрместер
26НидерландыпзКес Смит
10НидерландыпзСвен Мейнанс
7НидерландыпзРубен ван Боммел
9ИрландиянпТрой Пэрротт
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
3ШвециязщГустаф Лагербильке
17БельгиязщАлек ван Хоренбек
34НидерландызщАнасс Салах-Эддин
8НидерландызщЮри Регер
18НидерландыпзМихел Влап
11НидерландыпзДан Ротс
14НидерландыпзСем Стейн
9НидерландынпРикки ван Волфсвинкель
10НидерландынпСэм Ламмерс
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турАЗ Алкмар2 : 1Твенте
13.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 17-й турТвенте2 : 1АЗ Алкмар
19.03.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турТвенте2 : 1АЗ Алкмар
11.09.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турАЗ Алкмар1 : 1Твенте
13.03.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турАЗ Алкмар0 : 1Твенте
19.01.2022Кубок Нидерландов1/8 финалаТвенте1 : 2АЗ Алкмар
23.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 6-й турТвенте3 : 1АЗ Алкмар
13.03.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турАЗ Алкмар4 : 1Твенте
13.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 12-й турТвенте1 : 3АЗ Алкмар
15.02.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 23-й турТвенте2 : 0АЗ Алкмар
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финалаАЗ Алкмар3 : 1
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й тур1 : 2АЗ Алкмар
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур2 : 2АЗ Алкмар
08.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й турАЗ Алкмар2 : 1
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турАЗ Алкмар1 : 0
18.12.2024Кубок Нидерландов1/16 финала2 : 3Твенте
15.12.2024Нидерланды — Эредивизия16-й турТвенте2 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур0 : 0Твенте
06.12.2024Нидерланды — Эредивизия15-й тур6 : 1Твенте
01.12.2024Нидерланды — Эредивизия14-й турТвенте3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Аякс1636
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1636
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1635
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1631
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1629
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1622
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1622
9 НАК Бреда1622
10 Херенвен1621
11 Виллем II1619
12 НЕК Неймеген1617
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1616
15 Хераклес1614
16
Стыковая зона
Спарта1612
17
Зона вылета
Валвейк166
18
Зона вылета
Алмере Сити166

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