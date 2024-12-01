АЗ Алкмар - Твенте 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
21 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Твенте, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 17-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|зщ
|Пер Копмейнерс
|16
|пз
|Сеия Маикума
|28
|пз
|Зико Бюрместер
|26
|пз
|Кес Смит
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|17
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|34
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|8
|зщ
|Юри Регер
|18
|пз
|Михел Влап
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 1
|11.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 1
|19.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 2
|23.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|4 : 1
|13.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 3
|15.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 3
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|2 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|6 : 1
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|16
|36
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|16
|36
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|16
|35
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|16
|29
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|16
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|16
|22
|9
|НАК Бреда
|16
|22
|10
|Херенвен
|16
|21
|11
|Виллем II
|16
|19
|12
|НЕК Неймеген
|16
|17
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|16
|16
|15
|Хераклес
|16
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|16
|12
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|16
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|16
|6