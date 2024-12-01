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Сельта - Реал Сосьедад 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
21 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Сельта
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврВисенте Гуайта
3ИспаниязщОскар Мингеса
20ИспаниязщМаркос Алонсо
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
30ИспаниянпУго Альварес
12ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
10ИспаниянпЯго Аспас
7ИспаниянпБорха Иглесиас
1ИспанияврАлекс Ремиро
27ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
21МароккозщНайеф Агер
3ИспаниязщАйен Муньос
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
23ИспанияпзБрайс Мендес
24ХорватияпзЛука Сучич
14ЯпониянпТакефуса Кубо
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
23.01.2024Кубок Испании1/4 финалаСельта1 : 2Реал Сосьедад
20.01.2024Испания - Примера21-й турСельта0 : 1Реал Сосьедад
19.08.2023Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 1Сельта
18.02.2023Испания - Примера22-й турРеал Сосьедад1 : 1Сельта
16.10.2022Испания - Примера9-й турСельта1 : 2Реал Сосьедад
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Сосьедад1 : 0Сельта
28.10.2021Испания - Примера11-й турСельта0 : 2Реал Сосьедад
22.04.2021Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад2 : 1Сельта
01.11.2020Испания - Примера8-й турСельта1 : 4Реал Сосьедад
24.06.2020Испания - Примера31-й турРеал Сосьедад0 : 1Сельта
14.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 0Сельта
06.12.2024Испания — Примера16-й турСельта2 : 0
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 7Сельта
30.11.2024Испания — Примера15-й тур3 : 1Сельта
23.11.2024Испания — Примера14-й турСельта2 : 2
15.12.2024Испания — Примера17-й турРеал Сосьедад0 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й турРеал Сосьедад3 : 0
08.12.2024Испания — Примера16-й тур0 : 3Реал Сосьедад
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд0 : 1 ДВРеал Сосьедад
01.12.2024Испания — Примера15-й турРеал Сосьедад2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Вильярреал1727
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1827
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Райо Вальекано1721
13 Сельта1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1611

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