Сельта - Реал Сосьедад 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
21 Декабря 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Реал Сосьедад, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|30
|нп
|Уго Альварес
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|27
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|21
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Айен Муньос
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|23
|пз
|Брайс Мендес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|23.01.2024
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 2
|20.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|28.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 2
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 4
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 7
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 1 ДВ
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|18
|27
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|21
|13
|Сельта
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11