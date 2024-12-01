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Дженоа - Наполи 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Дженоа
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
13 Италия зщ Маттья Бани
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
47 Хорватия пз Милан Бадель
32 Дания пз Мортен Френнруп
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
7 Бразилия пз Давид Нерес
21 Италия нп Маттео Политано
11 Бельгия нп Ромелу Лукаку
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Антонио Конте
История личных встреч
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Дженоа
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Дженоа2 : 2Наполи
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Наполи3 : 0Дженоа
29.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Дженоа1 : 2Наполи
06.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Дженоа2 : 1Наполи
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Наполи6 : 0Дженоа
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Дженоа1 : 2Наполи
09.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Наполи0 : 0Дженоа
07.04.2019 Италия - Серия А 31-й тур Наполи1 : 1Дженоа
10.11.2018 Италия - Серия А 12-й тур Дженоа1 : 2Наполи
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 0 : 0Дженоа
07.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Дженоа0 : 0
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Дженоа
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Дженоа2 : 2
07.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Дженоа1 : 1
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 3Наполи
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Наполи0 : 1
05.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 3 : 1Наполи
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 1Наполи
24.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Наполи1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1637
2
Лига чемпионов
Наполи1635
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Фиорентина1531
5
Лига Европы
Лацио1631
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1525
8 Милан1523
9 Удинезе1620
10 Торино1619
11 Эмполи1619
12 Рома1616
13 Дженоа1616
14 Лечче1616
15 Комо1615
16 Верона1615
17 Парма1615
18
Зона вылета
Кальяри1614
19
Зона вылета
Монца1610
20
Зона вылета
Венеция1610

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