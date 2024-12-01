Дженоа - Наполи 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
21 Декабря 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Наполи, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|13
|зщ
|Маттья Бани
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|47
|пз
|Милан Бадель
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|7
|пз
|Давид Нерес
|21
|нп
|Маттео Политано
|11
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Антонио Конте
История личных встреч
|17.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|29.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|6 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 2
|09.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|07.04.2019
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|10.11.2018
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|16
|37
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|35
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Фиорентина
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|15
|25
|8
|Милан
|15
|23
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Торино
|16
|19
|11
|Эмполи
|16
|19
|12
|Рома
|16
|16
|13
|Дженоа
|16
|16
|14
|Лечче
|16
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|16
|15
|17
|Парма
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|16
|14
| 19
Зона вылета
|Монца
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|16
|10