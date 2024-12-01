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Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
Кардифф Сити
Шеффилд Юнайтед

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
15.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Кардифф Сити
12.11.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Кардифф Сити0 : 1Шеффилд Юнайтед
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Кардифф Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Кардифф Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
02.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1Кардифф Сити
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур Кардифф Сити2 : 0Шеффилд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 2Кардифф Сити
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Кардифф Сити0 : 2
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 2 : 2Кардифф Сити
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Кардифф Сити0 : 2
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 1 : 1Кардифф Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
08.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 2 : 2Шеффилд Юнайтед
29.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2145
2
Повышение
Лидс Юнайтед2142
3
Плей-офф
Бёрнли2141
4
Плей-офф
Сандерленд2140
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2037
6
Плей-офф
Мидлсбро2134
7 Уотфорд2034
8 Вест Бромвич Альбион2132
9 Шеффилд Уэнсдей2129
10 Суонси Сити2127
11 Бристоль Сити2127
12 Норвич Сити2126
13 Миллуолл2025
14 Дерби Каунти2124
15 Ковентри Сити2124
16 Престон Норт Энд2123
17 Сток Сити2122
18 Куинз Парк Рейнджерс2122
19 Лутон Таун2122
20 Оксфорд Юнайтед2018
21 Кардифф Сити2018
22
Зона вылета
Портсмут1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл2017
24
Зона вылета
Халл Сити2116

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