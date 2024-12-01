Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
21 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 1
|12.11.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 3
|02.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 2
|11.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 2
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 0
|11.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|2 : 2
|29.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|21
|45
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|21
|42
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|21
|41
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|21
|40
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|20
|37
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|21
|34
|7
|Уотфорд
|20
|34
|8
|Вест Бромвич Альбион
|21
|32
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|21
|29
|10
|Суонси Сити
|21
|27
|11
|Бристоль Сити
|21
|27
|12
|Норвич Сити
|21
|26
|13
|Миллуолл
|20
|25
|14
|Дерби Каунти
|21
|24
|15
|Ковентри Сити
|21
|24
|16
|Престон Норт Энд
|21
|23
|17
|Сток Сити
|21
|22
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|21
|22
|19
|Лутон Таун
|21
|22
|20
|Оксфорд Юнайтед
|20
|18
|21
|Кардифф Сити
|20
|18
| 22
Зона вылета
|Портсмут
|19
|17
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|20
|17
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|21
|16