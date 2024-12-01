Фамаликан - Фаренсе 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
21 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Фаренсе, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Фаренсе
Фару
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Калегари
|15
|зщ
|Риччели
|4
|зщ
|Энеа Михай
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|23
|пз
|Жил Диаш
|20
|пз
|Gustavo Sa
|10
|пз
|Рошинья
|11
|нп
|Oscar Aranda
|33
|вр
|Рикарду Велью
|3
|зщ
|Марко Морено
|34
|зщ
|Раул
|44
|зщ
|Лукас Африко
|28
|зщ
|Pastor
|93
|пз
|Miguel Menino
|6
|пз
|Анжело Нето
|2
|нп
|Пауло де Алмейда
|7
|нп
|Элвеш Бальде
|14
|нп
|Дарио Поведа
|77
|нп
|Марко Матьяш
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|10.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|3 : 3
|19.01.2019
|Португалия - Сегунда
|18-й тур
|0 : 0
|11.08.2018
|Португалия - Сегунда
|1-й тур
|1 : 0
|13.03.2016
|Португалия - Сегунда
|35-й тур
|2 : 2
|25.10.2015
|Португалия - Сегунда
|12-й тур
|2 : 1
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 3
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|14
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|14
|34
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|14
|25
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|22
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|14
|19
|9
|Каза Пия
|14
|17
|10
|Жил Висенте
|14
|16
|11
|Риу Аве
|14
|16
|12
|Эшторил
|14
|14
|13
|Эштрела
|14
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9