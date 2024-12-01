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Фамаликан - Фаренсе 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
21 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 15-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Фамаликан
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Фаренсе, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Фаренсе
Фару
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Калегари
15 Бразилия зщ Риччели
4 Албания зщ Энеа Михай
5 Португалия зщ Рафа Соареш
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
23 Португалия пз Жил Диаш
20 Португалия пз Gustavo Sa
10 Португалия пз Рошинья
11 Испания нп Oscar Aranda
33 Португалия вр Рикарду Велью
3 Испания зщ Марко Морено
34 Бразилия зщ Раул
44 Бразилия зщ Лукас Африко
28 Бразилия зщ Pastor
93 Португалия пз Miguel Menino
6 Бразилия пз Анжело Нето
2 Бразилия нп Пауло де Алмейда
7 Португалия нп Элвеш Бальде
14 Испания нп Дарио Поведа
77 Португалия нп Марко Матьяш
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
10.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Фаренсе1 : 1Фамаликан
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Фамаликан1 : 0Фаренсе
27.02.2021 Португалия - Примейра 21-й тур Фамаликан0 : 0Фаренсе
18.10.2020 Португалия - Примейра 4-й тур Фаренсе3 : 3Фамаликан
19.01.2019 Португалия - Сегунда 18-й тур Фамаликан0 : 0Фаренсе
11.08.2018 Португалия - Сегунда 1-й тур Фаренсе1 : 0Фамаликан
13.03.2016 Португалия - Сегунда 35-й тур Фаренсе2 : 2Фамаликан
25.10.2015 Португалия - Сегунда 12-й тур Фамаликан2 : 1Фаренсе
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 3 : 3Фамаликан
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 1
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 2 : 1Фамаликан
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Фамаликан0 : 1
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Фаренсе0 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Фаренсе
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 0
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 2Фаренсе
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1435
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1434
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1425
6 Витория Гимарайнш1422
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1419
9 Каза Пия1417
10 Жил Висенте1416
11 Риу Аве1416
12 Эшторил1414
13 Эштрела1412
14 АВС1412
15 Насьонал1412
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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