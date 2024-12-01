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Айнтрахт Ф - Майнц 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Айнтрахт Ф
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
1ГерманияврКевин Трапп
21ГерманиязщНатаниэль Браун
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
16ШвецияпзХуго Ларссон
15ТуниспзЭллиес Скири
20ТурцияпзДжан Узун
11ФранциянпУго Экитике
7ЕгипетнпОмар Мармуш
36ГерманиянпАнсгар Кнауфф
27ГерманияврРобин Центнер
3ГерманиязщМоритц Йенц
16ГерманиязщШтефан Белл
31ГерманиязщДоминик Кор
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
6ЯпонияпзКаисю Сано
18ГерманияпзНадим Амири
8ГерманияпзПауль Небель
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
11ГерманияпзАрминдо Зиб
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
26.01.2024Германия - Бундеслига19-й турАйнтрахт Ф1 : 0Майнц
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турМайнц1 : 1Айнтрахт Ф
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф3 : 0Майнц
13.11.2022Германия - Бундеслига15-й турМайнц1 : 1Айнтрахт Ф
14.05.2022Германия - Бундеслига34-й турМайнц2 : 2Айнтрахт Ф
18.12.2021Германия - Бундеслига17-й турАйнтрахт Ф1 : 0Майнц
09.05.2021Германия - Бундеслига32-й турАйнтрахт Ф1 : 1Майнц
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турМайнц0 : 2Айнтрахт Ф
06.06.2020Германия - Бундеслига30-й турАйнтрахт Ф0 : 2Майнц
02.12.2019Германия - Бундеслига13-й турМайнц2 : 1Айнтрахт Ф
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й тур2 : 1Айнтрахт Ф
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур3 : 2Айнтрахт Ф
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турАйнтрахт Ф2 : 2
04.12.2024Кубок Германии1/8 финала3 : 0Айнтрахт Ф
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й тур0 : 4Айнтрахт Ф
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турМайнц2 : 1
08.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур4 : 3Майнц
01.12.2024Германия — Бундеслига12-й турМайнц2 : 0
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур0 : 3Майнц
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турМайнц3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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