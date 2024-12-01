Айнтрахт Ф - Майнц 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
21 Декабря 2024 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Майнц, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Кевин Трапп
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|15
|пз
|Эллиес Скири
|20
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Уго Экитике
|7
|нп
|Омар Мармуш
|36
|нп
|Ансгар Кнауфф
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Моритц Йенц
|16
|зщ
|Штефан Белл
|31
|зщ
|Доминик Кор
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|6
|пз
|Каисю Сано
|18
|пз
|Надим Амири
|8
|пз
|Пауль Небель
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|11
|пз
|Арминдо Зиб
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Бо Хенриксен
История личных встреч
|26.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 0
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|18.12.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|06.06.2020
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|02.12.2019
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 3
|01.12.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3