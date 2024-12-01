Кристал Пэлас - Арсенал 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|27
|зщ
|Трево Чалоба
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|18
|пз
|Даити Камада
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|23
|пз
|Микель Мерино
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Микель Артета
История личных встреч
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|20.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|5 : 0
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|19.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|05.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0
|18.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|14.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|15
|36
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|30
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|16
|27
|6
|Борнмут
|16
|25
|7
|Астон Вилла
|16
|25
|8
|Фулхэм
|16
|24
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|24
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|23
|11
|Брентфорд
|16
|23
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|23
|13
|Манчестер Юнайтед
|16
|22
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|19
|15
|Кристал Пэлас
|16
|16
|16
|Эвертон
|15
|15
|17
|Лестер Сити
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|16
|12
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|5