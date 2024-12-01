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Кристал Пэлас - Арсенал 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Кристал Пэлас
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Арсенал, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Арсенал
Лондон
1АнглияврДин Хендерсон
27АнглиязщТрево Чалоба
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
17АнглиязщНатаниэл Клайн
19АнглияпзУилл Хьюз
8КолумбияпзХефферсон Лерма
18ЯпонияпзДаити Камада
7СенегалнпИсмаила Сарр
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
23ИспанияпзМикель Мерино
29ГерманияпзКай Хаверц
7АнглиянпБукайо Сака
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаАрсенал3 : 2Кристал Пэлас
20.01.2024Англия - Премьер-лига21-й турАрсенал5 : 0Кристал Пэлас
21.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 1Арсенал
19.03.2023Англия - Премьер-лига28-й турАрсенал4 : 1Кристал Пэлас
05.08.2022Англия - Премьер-лига1-й турКристал Пэлас0 : 2Арсенал
04.04.2022Англия - Премьер-лига31-й турКристал Пэлас3 : 0Арсенал
18.10.2021Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал2 : 2Кристал Пэлас
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турКристал Пэлас1 : 3Арсенал
14.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турАрсенал0 : 0Кристал Пэлас
11.01.2020Англия - Премьер-лига22-й турКристал Пэлас1 : 1Арсенал
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаАрсенал3 : 2Кристал Пэлас
15.12.2024Англия — Премьер-лига16-й тур1 : 3Кристал Пэлас
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турКристал Пэлас2 : 2
03.12.2024Англия — Премьер-лига14-й тур0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2024Англия — Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 1
18.12.2024Англия — Кубок лиги1/4 финалаАрсенал3 : 2Кристал Пэлас
14.12.2024Англия — Премьер-лига16-й турАрсенал0 : 0
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й турАрсенал3 : 0
08.12.2024Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 1Арсенал
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1536
2
Лига чемпионов
Челси1634
3
Лига чемпионов
Арсенал1630
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1628
5
Лига Европы
Манчестер Сити1627
6 Борнмут1625
7 Астон Вилла1625
8 Фулхэм1624
9 Брайтон энд Хоув Альбион1624
10 Тоттенхэм Хотспур1623
11 Брентфорд1623
12 Ньюкасл Юнайтед1623
13 Манчестер Юнайтед1622
14 Вест Хэм Юнайтед1619
15 Кристал Пэлас1616
16 Эвертон1515
17 Лестер Сити1614
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1612
19
Зона вылета
Вулверхэмптон169
20
Зона вылета
Саутгемптон165

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