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Бешикташ - Аланьяспор 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
21 Декабря 2024 года в 19:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 17-й тур
Бешикташ
Аланьяспор

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Аланьяспор, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Аланьяспор
Аланья
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
История личных встреч
12.05.2024 Турция - Суперлига 36-й тур Аланьяспор1 : 1Бешикташ
21.12.2023 Турция - Суперлига 17-й тур Бешикташ1 : 3Аланьяспор
27.01.2023 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ3 : 0Аланьяспор
14.08.2022 Турция - Суперлига 2-й тур Аланьяспор3 : 3Бешикташ
09.04.2022 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ4 : 1Аланьяспор
20.11.2021 Турция - Суперлига 13-й тур Аланьяспор2 : 0Бешикташ
07.04.2021 Турция - Суперлига 33-й тур Бешикташ3 : 0Аланьяспор
13.12.2020 Турция - Суперлига 12-й тур Аланьяспор2 : 1Бешикташ
28.02.2020 Турция - Суперлига 24-й тур Аланьяспор1 : 2Бешикташ
06.10.2019 Турция - Суперлига 7-й тур Бешикташ2 : 0Аланьяспор
16.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур 2 : 1Бешикташ
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 2 : 1Бешикташ
07.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур Бешикташ1 : 0
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур 1 : 1Бешикташ
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Бешикташ1 : 3
14.12.2024 Турция — Суперлига 16-й тур Аланьяспор3 : 0
08.12.2024 Турция — Суперлига 15-й тур 2 : 0Аланьяспор
30.11.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Аланьяспор2 : 1
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур 1 : 1Аланьяспор
03.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Аланьяспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1541
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче1636
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор1529
4
Квалификация Лиги конференций
Эюпспор1727
5 Гёзтепе1525
6 Бешикташ1525
7 Истанбул Башакшехир1522
8 Антальяспор1521
9 Коньяспор1620
10 Ризеспор1520
11 Касымпаша1519
12 Сивасспор1618
13 Газиантеп1518
14 Аланьяспор1517
15 Трабзонспор1516
16
Зона вылета
Кайсериспор1515
17
Зона вылета
Бодрум1514
18
Зона вылета
Хатайспор159
19
Зона вылета
Адана Демирспор155

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