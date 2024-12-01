Осасуна - Атлетик Б 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|23
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|10
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Висенте Морено
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|04.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 ДВ
|01.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|09.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|03.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 3
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|18
|27
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|21
|13
|Сельта
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11