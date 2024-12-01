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Осасуна - Атлетик Б 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
21 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Осасуна
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
1 Испания вр Серхио Эррера
12 Испания зщ Хесус Аресо
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
5 Испания зщ Хорхе Эррандо
3 Испания зщ Хуан Крус
6 Испания пз Лукас Торро
7 Испания пз Хон Монкайола
14 Испания пз Рубен Гарсия
10 Испания пз Аймар Орос
23 Испания пз Абель Бретонес
17 Хорватия нп Анте Будимир
1 Испания вр Унай Симон
18 Испания зщ Оскар де Маркос
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
16 Испания пз Иньиго Руис
23 Испания пз Микель Хаурехисар
8 Испания пз Ойан Сансет
9 Гана нп Иньяки Уильямс
10 Испания нп Нико Уильямс
12 Испания нп Горка Гурусета
Главные тренеры
Испания Висенте Морено
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 2Осасуна
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Осасуна0 : 2Атлетик Б
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Осасуна2 : 0Атлетик Б
04.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1 ДВОсасуна
01.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Осасуна1 : 0Атлетик Б
09.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетик Б0 : 0Осасуна
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0Осасуна
03.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Осасуна1 : 3Атлетик Б
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Атлетик Б2 : 2Осасуна
24.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Осасуна1 : 0Атлетик Б
14.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 0 : 0Осасуна
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Осасуна2 : 2
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 2 : 3Осасуна
02.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 1Осасуна
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Осасуна2 : 2
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур 1 : 1Атлетик Б
11.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур 0 : 2Атлетик Б
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетик Б2 : 0
04.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Атлетик Б2 : 1
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур 1 : 2Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Вильярреал1727
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1827
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Райо Вальекано1721
13 Сельта1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1611

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