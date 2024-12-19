«Спартак» выбрал нового спортивного директора

Дата публикации: 19-12-2024

В «Спартаке» нашли нового спортивного директора, пишет ресурс «Gala Haber». Данная должность в московской команде стала вакантной после ухода Томаша Амарала, занимавшего этот пост с конца прошлого года. Выбор «красно-белых» пал на Фрэнсиса Кагигао, возглавляющего отдел скаутинга в «Галатасарае». В скором времени с ним будет подписано соответствующее соглашение.



В 2019-2020 годах Кагигао работал в «Арсенале», где был главным скаутом. В 2021-2022 годах он сотрудничал со сборной Чили в качестве спортивного директора. Летом прошлого года испанца приняли на работу в «Галатасарай».



По завершении 18 туров текущего сезона «красно-белые» с 37 набранными очками занимают третью позицию в таблице РПЛ.