Барселона - Атлетико 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
21 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|11
|пз
|Рафинья
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|20
|пз
|Дани Ольмо
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Конор Галлахер
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
История личных встреч
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|03.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|06.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|08.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 2
|09.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|4 : 3
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 3
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|18
|33
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|17
|27
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|18
|27
|7
|Осасуна
|17
|25
|8
|Реал Сосьедад
|17
|25
|9
|Бетис
|17
|24
|10
|Жирона
|17
|22
|11
|Севилья
|17
|22
|12
|Райо Вальекано
|17
|21
|13
|Сельта
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|17
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11