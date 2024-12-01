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Барселона - Атлетико 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
21 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Барселона
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Атлетико М, которое состоится 21 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
11 Бразилия пз Рафинья
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
20 Испания пз Дани Ольмо
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Пабло Барриос
4 Англия пз Конор Галлахер
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Атлетико М0 : 3Барселона
03.12.2023 Испания - Примера 15-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0Атлетико М
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Атлетико М0 : 1Барселона
06.02.2022 Испания - Примера 23-й тур Барселона4 : 2Атлетико М
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Атлетико М2 : 0Барселона
08.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Барселона0 : 0Атлетико М
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Атлетико М1 : 0Барселона
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Барселона2 : 2Атлетико М
09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Барселона0 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Барселона
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур 2 : 2Барселона
03.12.2024 Испания — Примера 19-й тур 1 : 5Барселона
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Барселона1 : 2
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Атлетико М3 : 1
08.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Атлетико М4 : 3
05.12.2024 Кубок Испании 2-й раунд 1 : 3Атлетико М
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур 0 : 5Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1833
5
Лига Европы
Вильярреал1727
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1827
7 Осасуна1725
8 Реал Сосьедад1725
9 Бетис1724
10 Жирона1722
11 Севилья1722
12 Райо Вальекано1721
13 Сельта1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1716
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1712
20
Зона вылета
Валенсия1611

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