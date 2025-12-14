«Милан» и «Сассуоло» разошлись миром в 15-м туре Серии А

Дата публикации: 14-12-2025 17:38

В рамках 15-го тура чемпионата Италии сезона 2025/2026 прошел захватывающий футбольный матч между «Миланом» и «Сассуоло». Поединок состоялся на легендарном стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, где обе команды продемонстрировали высокий уровень игры. Главным судьёй встречи выступил Валерио Креццини. Итоговый результат встречи оказался равным - 2:2, и ни одной из команд не удалось вырвать победу.

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте — отличился полузащитник гостей Исмаэль Коне, воспользовавшись ошибкой защитников «Милана». Хозяева смогли восстановить равновесие спустя двадцать минут — на 34-й минуте отличился защитник «Милана» Давиде Бартезаги. Во втором тайме Бартезаги вновь проявил себя: уже на 47-й минуте он оформил дубль, впервые выводя свою команду вперёд. Однако преимущество «россонери» не удалось удержать до конца встречи — на 77-й минуте нападающий гостей Арман Лорьенте забил мяч, сравняв счёт. Таким образом, напряжённая борьба привела к боевой ничьей — 2:2.

После этого матча «Милан» продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А, имея в активе 32 очка после 15 сыгранных туров, и сохраняет первое место. «Сассуоло», набрав 21 очко, находится на девятой позиции. Оба коллектива показали достойную игру и оставили болельщиков в ожидании следующих интригующих матчей чемпионата Италии.