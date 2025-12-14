Представитель Захаряна прокомментировал будущее футболиста в клубе после смены тренера

Дата публикации: 14-12-2025 17:41

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал вопрос о перспективах российского футболиста в составе клуба после того, как Серхио Франсиско покинул пост главного тренера команды. Франсиско занимал должность тренера с июля 2025 года, однако после серии неудачных матчей руководство решило сменить наставника.

«Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чём сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты - актив клуба. Если тренер приходит, что - всю команду менять? Может быть, Кубо не будет подходить под модель нового тренера. Пока это беспредметный разговор», - передаёт слова Голубина агентство «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Арсен Захарян провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить один гол. Его действующий контракт с «Реал Сосьедад» рассчитан до лета 2029 года. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет 7,5 млн евро. На данный момент судьба игрока остаётся открытой и многое будет зависеть от планов нового главного тренера, который только предстоит назначить руководству испанского клуба.