Восемь футболистов «Реала» могут покинуть команду - клуб готов их продать

14-12-2025

Мадридский «Реал» готовит значительные изменения в составе перед летним трансферным окном. Руководство клуба планирует выставить на продажу сразу восемь футболистов. Согласно информации Defensa Central, расстаться планируют как с игроками, которые не соответствуют уровню команды, так и с теми, чья продажа могла бы принести хорошую финансовую прибыль. Эти меры помогут обеспечить клубу новые источники дохода и снизить общий фонд заработных плат.

Среди игроков, которых могут покинуть «Реал», называются вингер Гонсало Гарсия, а также нападающий Родриго. Кроме них, руководство рассматривает возможность расставания с вратарем Андреем Луниным, а также защитниками Ферланом Менди и Франом Гарсией. Оба защитника все чаще оказываются вне стартового состава, уступая место Альваро Каррерасу. В списке на трансфер также оказались полузащитники Даниель Себальос, Браим Диас и Эдуарду Камавинга.

Планируется, что продажа данных футболистов принесет клубу немалые трансферные суммы. Это позволит не только укрепить финансовое положение, но и освободить фонды для новых приобретений. Кроме того, уменьшится нагрузка на зарплатную ведомость «Реала», что даст больше гибкости в формировании состава на следующий сезон.

На данный момент после 16 туров Ла Лиги мадридский «Реал» занимает второе место, набрав 36 очков. Лидирует чемпионата «Барселона», имеющая 43 очка после 17 матчей. Фанатов ожидает захватывающая концовка сезона и интересная трансферная кампания.